Глава НАПФ объяснил, как негосударственные пенсионные фонды могут воровать у клиентов

Санкт-Петербург, 25 мая. Клиентами негосударственных пенсионных фондов являются 36 млн россиян. Об этом во время онлайн-трансляции на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов.

По словам Угрюмова, негосударственные пенсионные фонды в современном мире «уже не экзотика». Но для того, чтобы «откладывать на старость», необходимо, чтобы доход на одного члена семьи составлял порядка 70 тысяч рублей.

«Очень узкий круг «клиентов» таких фондов», – рассказал он.

«Если негосударственный пенсионный фонд начисляет отрицательную доходность — он фактически ворует ваши деньги, — обратил внимание руководитель ассоциации. — Для того, чтобы на пенсии получать до половины утраченного заработка, нужно «с младых ногтей» откладывать по 6–7% от заработка (это вместе с государственной пенсией)».

По словам Угрюмова, клиенты негосударственных пенсионных фондов могут получать пенсию раньше, чем обычные пенсионеры. Но это не означает, что гражданин станет пенсионером.

Напомним, гости эфира «Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы?» 25 мая обсуждают новости из Пенсионного фонда России, где рассказали, какой трудовой стаж с 2020 года больше не будет учитываться при начислении пенсии. Также специалисты рассматривают инициативу министерства труда об уменьшении размера ежемесячной накопительной пенсии.