Писательница Юлия Шилова чуть не умерла из-за разрыва силиконового импланта в груди

Москва, 25 мая. Писательница Юлия Шилова чуть не умерла из-за последствий разрыва силиконового грудного импланта.

Автор детективных романов установила имплант еще в 90-х, и его, по словам врача, уже давно нужно было поменять — срок годности уже истек. Шилова понимала, что у нее проблемы со здоровьем — она не могла поднять руки. Содержимое из порвавшегося импланта стало просачиваться в ткани, что могло привести к заражению крови. Писательница до последнего не могла поверить, что причиной болевых ощущений стал разрыв силиконового имплантата.

«Я понимала, что покраснение шло, я перестала поднимать руки, понимала, что дело идет к концу, но до последнего не могла поверить, что силикон может вот так разливаться. Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесет», — сказала звезда.

По словам писательницы, она была в шоке, увидев результаты исследования МРТ, в котором были показаны многочисленные разрывы имплантов.

Провел операцию популярной писательнице пластический хирург Георгий Карапетян, указал НТВ. Он буквально по частям собрал лопнувший имплант и сделал все, чтобы избежать удаления грудных желез.

Несмотря на весь кошмар, Шилова сделала себе новую грудь и сообщила, что чувствует себя после операции хорошо.