

Триполи, 25 мая. Джихадисты ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) открыто заявили о поддержке нелегитимного Правительства национального согласия. Группировка подтвердила свое присутствие в Ливии, опубликовав в официальном издании Amaq сообщение о подрыве бронеавтомобилей 628-й пехотной бригады ЛНА на самодельном взрывчатом устройстве. Инцидент произошел на въезде в город Тарагин.

Ранее Федеральное агентство новостей неоднократно указывало на то, что в рядах ПНС состоят выходцы из ИГ, «Аль-Каиды»1, «Братьев-мусульман» (террористические организации, запрещены в РФ) и других радикальных исламистских группировок. «Министр внутренних дел» Фатхи Башага, который номинально контролирует разрозненные триполитанские группировки, состоящие в структурах ведомства, упоминается в докладах рабочей группы Организации Объединенных Наций. ООН обвиняет его в сотрудничестве с исламистской коалицией «Фаджр», истреблении мирного населения, применении средневековых пыток к невинно заключенным в неофициальные тюрьмы ПНС людям.

Например, известное похищением российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана бандформирование RADA, также состоящее в «МВД» ПНС, возглавляет военный преступник, выходец из «Аль-Каиды» Абд аль-Рауф Карра. Его имя также указано в отчетах ООН, где Карру уличают не только в тесном сотрудничестве с экстремистами, но и в нарушении прав человека. Он контролирует частную тюрьму «Митига», где уже год без предъявления официальных обвинений удерживают российских ученых. Шугалей и Суэйфан прибыли в Ливию с разрешения местного правительства с полным комплектом документов, позволяющих проводить исследовательскую деятельность на территории североафриканского государства. Однако боевики RADA произвели незаконное задержание и арест граждан РФ.

Одним из ярких примеров сотрудничества ПНС с террористами также служит группировка «Абу Салим». Главарь данного бандформирования — Абдулгани «Ганива» аль-Кикли. Во время правления последнего легитимного лидера Ливии Муаммара Каддафи он был осужден на 14 лет заключения за организацию масштабного наркокартеля. Его имя, как и Карры с Башагой, числится в списке особо опасных военных преступников ООН. Согласно отчетам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, банда Аль-Кикли собрала выходцев из ИГ и «Аль-Каиды». Идеологически данное вооруженное формирование тяготеет к «уставу» террористов из «Братьев-мусульман». В докладе МООНПЛ/УВКПЧ Ганиву обвиняют в избиении женщин плетьми, сексуальном насилии, применении кислоты при допросе заключенных, нападении на гражданских лиц, убийствах и грабежах.

Аналогичная репутация и у других группировок, поддерживающих «правительство» премьер-министра Сарраджа. Напомним, что во время наступления на Сурман и Сабрату под командованием турецких военнослужащих к боевикам ПНС присоединились выпущенные ими же из тюрем террористы ИГ. Глава «МВД» ПНС Башага пообещал жителям западного региона, что обеспечит им безопасность после захвата двух городов. Однако на следующий день после этого заявления джихадисты провели серию публичных казней, в результате которых погибло 14 гражданских лиц. Террористы начали запугивать людей и осквернять трупы своих жертв, ООН доложила о процветании мародерства на оккупированной ПНС территории. Боевики, согласно фетве ИГ, разгромили и сожгли все правительственные учреждения в регионе. После продвижения сил Сарраджа на Запад Тунис заявил, что усилил патрулирование границ с североафриканским государством.

1 Организация запрещена на территории РФ.