Чернышенко предупредил об опасности второй волны коронавируса

Москва, 25 мая. Опасность второй волны коронавирусной инфекции сохраняется, и она высока, предупредил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Уже 23 субъекта Российской Федерации готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор», — добавил заместитель главы правительства.

Чернышенко уточнил, что регионы в ближайшее время должны приступить к подготовке инфраструктуры для приема туристов.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 353 тысяч случаев COVID-19. При этом свыше 118 тысяч человек удалось вылечить, около 3,6 тысячи пациентов скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ситуация с распространением коронавируса в России вышла на «уверенное плато». Вот уже на протяжении нескольких дней число выявленных случаев COVID-19 не превышает 10 тысяч. Попова тем не менее призвала соотечественников по-прежнему соблюдать все требования, чтобы обстановка не ухудшилась.

Вторая волна эпидемии возможна не только в России. В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил республику о возможности новой вспышки заболевания и призвал чиновников не расслабляться.