Коронавирус может вывести самолеты из России на мировой уровень

Мировой экономический кризис может дать толчок развитию российского авиастроения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Сергей Гаврилов, в прошлом — один из руководителей «Воронежского акционерного самолетостроительного общества».

Парламентарий рассказал о перспективах авиастроительной отрасли России и назвал меры, необходимые для ее скорейшего развития.

Надо думать обо всех

19 мая в Совете Федерации прошел круглый стол, посвященный реализации программы развития авиационной промышленности РФ.

«Особое внимание в ходе обсуждения следует уделить самолетостроению, так как в настоящее время в этой отрасли сложилась непростая обстановка. За прошедшие годы Россия не смогла обеспечить свое присутствие на мировом рынке гражданской авиации, — заметил в начале круглого стола его ведущий, сенатор Михаил Пономарев. — Так, доля РФ на мировом рынке военных и многофункциональных вертолетов составляет более 20%, на рынке гражданских вертолетов — около 3%, а на рынке гражданских самолетов — доли процента».

Депутат Сергей Гаврилов выразил уверенность, что предложенные государством меры помощи авиакомпаниям окажут положительное влияние и на отечественное самолетостроение.

«Государство анонсировало очень широкую поддержку авиационных перевозок. Впервые эта поддержка жестко увязана с авиационной промышленностью, гражданской авиаотраслью», — указал парламентарий.

Сейчас остро стоит вопрос о лизинговых платежах в валюте и внутренних высоких ценах на авиакеросин, добавил он. Также не снижаются расходы на аэропортовые услуги. При этом общий спрос населения на перевозки, в том числе на чартерные маршруты, по ряду причин упал.

«Программа поддержки авиаотрасли достаточно системно продумана с точки зрения сохранения парка авиасудов и предоставления льгот авиакомпаниям. Но нужно думать как об авиаперевозках, так и об авиапроме», — напомнил Гаврилов.

Вернуть «Суперджет» домой

Основой авиационной мощи страны являются внутренние перевозки, убежден депутат. России очень нужны развитые региональные маршруты.

«Это то, о чем говорил президент. Мы должны летать, минуя Москву, в рамках федеральных округов, например из Волгограда в Воронеж», — заметил собеседник ФАН.

И здесь государству нужно увеличивать объем дотаций на внутренние перевозки, считает он.

«Нужно поддержать региональные авиакомпании, которыми пользуются своими самолетами. Сейчас такие авиакомпании, как Руслайн, с небольшими самолетами вроде Bombardier, будут выигрывать: лайнеры средней вместимости особо востребованы в настоящее время. Поддержка региональных перевозок безусловно усилит экономическую мощь страны», — настаивает депутат.

Кроме того, государству предстоит уделить внимание развитию гражданского авиастроения.

«Нужны субсидирование лизинга, приобретение и обслуживание отечественных воздушных судов, кредитная поддержка авиационных предприятий, финансирование разработок», — перечислил Гаврилов.

Причем нынешний кризис является подходящим временем для рывка, обратил внимание депутат. Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может помочь вывести российские самолеты на широкий рынок, считает он.

«Возможно, этот кризис позволит серьезным образом адаптировать Sukhoi Superjet — перевести его в значительной степени на отечественные комплектующие и так снизить издержки его производства», — надеется депутат.

Снижение себестоимости лайнера может серьезно повысить его привлекательность в глазах мировых авиакомпаний.

Нужно больше запчастей

Особого внимания требует и обслуживание самолетов, отметил Сергей Гаврилов.

«Мощь советского авиапрома заключалась в том, что в каждом аэропорту у нас были цеха и склады запчастей: комплектующие меняли в течение получаса. А сейчас на это уходит до месяца», — констатировал депутат.

В результате воздушные суда генерируют убытки.

«Нам нужно дешевое послепродажное обслуживание, быстрая поставка комплектующих, подготовка кадров. Это очень доходная сфера, она станет крайне выгодной», — спрогнозировал собеседник ФАН.

Необходимо вывести на рынок и другие отечественные модели региональных самолетов, такие как Ил-114 и МС-21. А также восстановить программу производства для авиалиний модернизированного, современного Ил-96-400.

«Он будет востребован для магистральных перевозок, в первую очередь на Дальний Восток, Урал, в Калининград и Крым», — заметил Гаврилов.

России необходим и свой новый ближнемагистральный самолет вместо Ту-134 и Як-42, считает депутат.

«Сейчас самое время инвестировать в такие разработки. Это позволит нам укрепить научную школу и восстановить индустриальную мощь. Авиастроение становится более значимым, чем даже биотехнологии и космическая индустрия», — убежден парламентарий.

Не спонсировать западный авиапром

Публицист и общественный деятель Михаил Ремизов, в свою очередь, призвал изменить подход к поддержке российских авиакомпаний. По его словам, необходимо отказаться от косвенной поддержки западных авиастроительных компаний.

«Мы должны сделать принципиальный вывод. Тот кризис, в который мы сейчас входим, является еще одним поводом, чтобы всерьез вернуться к комплексному протекционизму. Сегодня мы попадаем в ситуацию, когда государство платит и будет вынуждено платить большие деньги, конечным получателем которых будут Boeing и Airbus», — указал Ремизов.

Дело в том, что для поддержания на плаву отечественных авиакомпаний придется оплачивать лизинг воздушных судов, в том числе и тех, что сейчас не используются. А так как самолеты — западные, то и получателями этих платежей в конечном счете оказывается зарубежная авиапромышленность, рассуждает эксперт.

«Мы сами себя загнали в ситуацию, когда средства российской господдержки будут направляться на западный аэропром. Нужно предпринять все усилия для того, чтобы это изменить в ближайшие годы», — подчеркнул собеседник ФАН.

Позитивные возможности для российского самолетостроения будут связаны с увеличением числа местных и региональных перевозок и отечественных воздушных судов, которые смогут обеспечить потребность в таких авиасообщениях, подытожил Михаил Ремизов.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила главу Минтранса РФ Евгения Дитриха отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении не более половины салона самолетов. По словам перевозчиков, принимаемые в лайнерах и аэропортах меры по борьбе с распространением коронавируса вполне достаточны.