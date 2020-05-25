Сенатор Рязанский оценил возможность смягчения условий для досрочного выхода на пенсию

Санкт-Петербург, 25 мая. Загрузка рынка труда после снятия ограничительных мер будет серьезной, малый бизнес будет вынужден принимать жесткие меры по отношению к сотрудникам. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил возможность смягчения условий для досрочного выхода на пенсию.

Рязанский принял участие в онлайн-эфире на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию?», который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Сенатор сообщил, что 2 июня состоится обсуждение вопроса смягчения мер.

«Относимся к проблеме с пониманием, загрузка рынка труда будет непростой. Малый бизнес сейчас будет выходить на режим занятости, поэтому некоторые решения будут жесткими по отношению к сотрудникам. В первую очередь, эти меры могут коснуться людей предпенсионного возраста. Мы должны будем выработать критерии, чтобы смягчить ситуацию на рынке труда», — объяснил Рязанский.

Ранее Минэкономразвития РФ в качестве антикризисной меры предложил обсудить возможность смягчения условий для выхода на досрочную пенсию. Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года. По мнению авторов проекта, это поможет поддержать занятость и рынок труда.