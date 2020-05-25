Сенатор Рязанский считает, что пандемия не должна влиять на условия выхода на пенсию

Санкт-Петербург, 25 мая. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что пенсионную реформу нужно ставить в покое. Об этом сенатор от Курской области заявил во время онлайн-трансляции на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Сейчас необходимо сконцентрироваться на помощи предприятиям, чтобы они смогли удержать у себя работника, чтобы они заботились о своих сотрудниках. На одну страховую пенсию, конечно, далеко не уедешь. Усреднения полезны, потому что они создают гарантии для пенсионера, но повышать страховую часть необходимо, чтобы дать возможность откладывать средства», — считает сенатор.

Сенатор рассказал о средних зарплатах в отделениях Пенсионного фонда в регионах и о проблемах, с которыми сталкиваются на местах. Одна из них — большая текучка кадров.

«Есть ведомства, которые действительно сидят «во дворцах». Но в подавляющем большинстве случаев ПФ не шикует. Его сложно упрекнуть в излишествах», — заверил Рязанский.

Напомним, ранее Минэкономразвития в качестве антикризисной меры предложило обсудить возможность смягчения условий для выхода на досрочную пенсию. Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года.