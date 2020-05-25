Астролог предупредила, к каким сложностям в июне стоит готовиться

Непростым месяцем июнь может стать для Раков, Овнов, Стрельцов, Дев и Козерогов, считает астролог, психолог и специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова.

О том, кому повезет в июне, эксперт рассказала Федеральному агентству новостей ранее.

Рак

Самым сложным месяцем июнь станет для Раков. Перед своим днем рождения, особенно первые две недели июня, Раки испытывают депрессивные настроения.

«Всегда немножко грустно: подведение итогов, какое-то общее недовольство. Поэтому присутствует некая меланхолия. Но в последней декаде июня все поменяется. Настроение улучшится, Солнце в вашем знаке придаст вам сил и уверенности в себе. Плюс, самая главная тема для них в этот период — не рассориться со своей второй половинкой, потому что есть такая опасность», — рассказала Лилия Любимова.

Овен

По словам астролога, в июне Овны могут столкнуться с обострением многих проблем, в том числе конфликтных моментов на работе.

«Отсутствие дипломатичности. Июнь для них будет хорошим творческим месяцем, будет много идей, мыслей и проектов. Но эти идеи им очень важно не пытаться всем навязывать. Потому июнь для них может быть очень конфликтным», — пояснила Лилия Любимова.

Стрелец

Для представителей этого знака июнь будет совершенно нейтральным, считает астролог. Появится возможность сосредоточиться на текущих делах, однако Стрельцам будет не хватать на все денег.

«Стрельцам надо быть аккуратнее, не делать импульсивных покупок. Если захотите что-то приобрести, семь раз себя спросите, нужна ли вам эта вещь, потому что есть большой шанс потом пожалеть об этом. Стрельцам в июне нужно быть поаккуратнее с бюджетом и заниматься текущими делами», — добавила Любимова.

Дева

В целом для представителей этого знака июнь будет спокойным и нейтральным месяцем. Однако первые 15 дней июня у Дев может возникнуть ощущение обмана.

«Им будет казаться, что все их хотят обмануть. Они будут чувствовать какой-то упадок сил, меланхолию. Но это все скорее у них в голове, чем в реальности. Дева вместе с Раком будут в подавленном настроении», — рассказала Любимова.

Звезды рекомендуют Девам полагаться на здравый смысл и не слишком сильно погружаться в «интуитивное полушарие».

«Им надо жить по принципу «собака лает, а караван идет». Не надо слишком сильно поддаваться паническим настроениям. Им в помощь будет четкое планирование. И Девам я бы рекомендовала взять ежедневник и позаниматься в июне планированием своей жизни на ближайшие пять лет вперед. Понятно, что сильно повлиять на них может круг общения, но тем не менее», — пояснила Любимова.

Козерог

Для Козерогов весь 2020 год будет удачным. Однако июнь для этого знака может стать непростым.