Эксперт рассказал, как новая орбитальная станция РФ поможет переселению землян в космос

Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин заявил, что новая орбитальная станция РФ должна иметь «бортовую АЗС».

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия займется созданием новой космической станции.

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — заявил Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

Пока не понятно, каким именно будет новый космический аппарат — посещаемым или обитаемым, международным или национальным. Специалисты Роскосмоса прорабатывают различные технические аспекты будущей станции. Рогозин предположил, что МКС просуществует еще лет семь-десять, поскольку есть «усталость» конструкции и заданный ресурс модулей.

Руководитель госкорпорации допустил, что для находящихся в геомагнитном поле планеты околоземных орбитальных станций целесообразно «двигаться в сторону создания пилотируемого многоразового корабля, который так или иначе будет работать в нескольких средах» для защиты экипажа от космической радиации.

Назначение станции

Комментируя слова Рогозина, научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что следующую орбитальную станцию «не следует вешать около Земли», так как за 22 года существования МКС космонавты и астронавты выполнили все поставленные перед нами задачи и провели все возможные научные эксперименты.

«Гораздо важней для нас станция на орбите Луны. У России есть масса идей для реализации такого проекта. Если говорить о далекой перспективе, станция может решать задачи по переселению человечества, ведь из-за перенаселения места на Земле может быть очень мало. В общем, есть уже вполне проработанные идеи о том, чтобы построить на Луне гигантские пространства, в которых может жить если не все человечество, то достаточно большая его часть. Они смогут жить под куполом с лесами, полями и реками. Все это с точки зрения даже сегодняшних технологий — вполне достижимая перспектива, так что для этого, конечно же, необходима лунная станция. Со временем будет у нас резервная точка — такое садово-лунное товарищество», — предполагает эксперт.

Если смотреть на ближайшую перспективу, то есть 20-30 лет, то новая орбитальная станция будет полезна как раз при подготовке к новой жизни. Прежде чем строить дома на Луне, человечеству необходимо изучить влияние агрессивной космической среды на организм человека, определить зоны наибольшей метеоритной опасности и подобрать место расположения будущих лунных городов.

«Прежде чем что-то строить, нужно также изучить поверхность и понять — выдержит ли грунт, на какой высоте и куда загонять сваи, не будет ли схода породы при эксплуатации и т. д. Безусловно, для этих целей станция будет очень нужна. Американцы уже нацелились на Южный полюс Луны, где есть связанная вода, а это важный вопрос, потому что без воды там жить нельзя. То есть новая орбитальная станция на относительно долгий период будет служить как разведывательный пункт», — продолжает Галкин.

Кроме разведки, станция также будет полезна в качестве пересадочной базы для подготовки и отправки исследовательских миссий к Марсу и другим планетам Солнечной системы.

Строение станции

Говоря о внешнем виде и строении будущей орбитальной станции, Александр Галкин отмечает, что новая платформа практически не будет отличаться от МКС, в основу которой заложен модульный принцип. Центром нового аппарата должен будет стать функциональный грузовой блок, к которому будут стыковаться научно-энергетический и универсальный узловой модули со стыковочным узлом.

«Все как у МКС — научный, причальный модули и т. д. Здесь станция пойдет по пути околоземных орбитальных станций, прообраз которых появился в далеком 1967 году, когда на орбите прошла стыковка двух кораблей «Союз». На одном из них полетели космонавты Волынов, Елисеев и Хрунов, на другом — Шаталов. Корабли состыковались, космонавты Хрунов и Елисеев вышли на поверхность, перебрались на соседний корабль и уже на нем приземлялись. Вот это можно считать прообразом первой орбитальной станции. Тут был и выход в открытый космос, и стыковка... Это потом уже стали делать станции «Салют-1», «Салют-2». Кстати, новая станция может быть также транзитной заправочной площадкой. Соответственно, там же может быть приштукован модуль АЗС для прилетающих кораблей», — отмечает научный обозреватель.

Кроме научного оборудования, станция также должна быть оборудована большим жилым отсеком, в котором сможет размещаться как постоянный экипаж платформы, так и прибывающие на пересадку космонавты. В случае, если Роскосмос решит открыть станцию для гостей из других государств, жилых модулей должно быть больше.

И если достаточно легкие модули могут быть доставлены на орбиту Луны уже имеющимися в России ракетами, то для тяжелых частей станции придется подождать окончания разработки «Енисея». Это ракета-носитель сверхтяжелого класса, первый запуск которой ожидается в 2028 году.

«Это штука достаточно непростая, впереди много работы. Пока мы можем только фантазировать на тему того, какой может быть новая орбитальная платформа. Но в любом случае, нам нельзя расслабляться, чтобы не было безнадежного отставания от других космических держав», — заключил Александр Галкин.

Напомним, летчик-космонавт, депутат Госдумы VII созыва Елена Серова ранее также предположила, что новая орбитальная станция может помочь России при освоении Луны. По ее словам, Луна — это еще один континент Земли, за который вскоре начнется битва. В 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли автоматическую станцию «Луна-26», через год — посадочную станцию «Луна-27». Их создание включено в действующую Федеральную космическую программу до 2025 года. Кроме того, в 2027–2028 годы намечается запуск тяжелой посадочной станции «Луна-28» для забора грунта и доставки его на Землю.