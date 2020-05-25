Экономист Дмитриева призвала смягчить условия выхода на пенсию

Санкт-Петербург, 25 мая. Руководитель фракции Партии роста в Законодательном собрании Петербурга, экономист Оксана Дмитриева считает, что в условиях пандемии необходимо вернуть ранее существовавший порядок выхода на пенсию. Об этом она рассказала во время онлайн-трансляции на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Возврат к «старому» порядку выхода на пенсию, по нашим подсчетам, составит 200 млрд и 272 млрд за 2020 и 2021 года», — констатировала она.

На вопрос о мировых тенденциях к повышению пенсионного возраста экономист ответила, что многие страны признали пенсионный эксперимент не очень удачным.

«Ожидаемая продолжительность жизни в России за 60 лет выросла всего на 4,5 года. В то время как в мире за это же время продолжительность жизни выросла в среднем на 20 лет. Смягчение условий выхода на пенсию в условиях пандемии должно последовать. Кроме того, необходимо вернуть выплаты работающим пенсионерам», — заявила Дмитриева.

Экономист прокомментировала призывы раздавать всем по 20 тысяч рублей — «вертолетные деньги». С такой инициативой ранее выступили некоторые блогеры, называющие себя политиками. По словам Дмитриевой, в зависимости от ситуации эти заявления — либо цинизм (когда вместо тех мер, которые сейчас предпринимаются), либо популизм (если сверх мер, которые уже применяются).

«На второй вариант просто нет денег», — пояснила экономист.

Ранее в ходе онлайн-трансляции на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию и новые льготы?» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев предложил альтернативу «вертолетной раздаче» денег в России.