Рязанский рассказал, кто больше всего нуждается в поддержке государства во время пандемии

Москва, 25 мая. Бизнес является основой благополучия в условиях пандемии, поэтому он прежде остальных нуждается в поддержке государства, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Рязанский принял участие в онлайн-эфире на тему «Как изменятся условия выхода на пенсию?», который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Несмотря на то, что я социальщик, мое глубокое убеждение, что надо помогать бизнесу. Он — это основа благополучия сейчас. Если будем поддерживать уровень жизни и не позаботимся о предприятиях, то мы долго не продержимся. Семьям с детьми сейчас помогаем, тут ситуация отлаженная. А что касается дальнейшего, я бы сосредоточил внимание на предприятиях. Необходимо как можно скорее вывести их режима простоя, вернуть занятость, тогда у людей появится стимул», — заявил сенатор.

Кроме того, Рязанский рассказал, как пандемия коронавируса скажется на серой зарплате. Сенатор выступил против уголовной ответственности. По мнению члена Совфеда, главной задачей должна быть мотивированность предпринимателей.

«Я против уголовной ответственности. Мне кажется, что тема повышения прозрачности зарплат должна быть рассчитана на мотивационность, чтобы самозанятые выходили из тени и обеспечивали свою старость», — добавил он.

Участие в онлайн-эфире также приняла экономист, руководитель фракции «Партия Роста» в ЗакСе Петербурга Оксана Дмитриева. Она выразила мнение, что решение о повышении пенсионного возраста оказалось для России и ее рынка труда неправильным.