Экс-главе Минздрава Пензенской области вынесли приговор за изнасилование

Пенза, 25 мая. Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера.

Приговор Стрючкову вынес сегодня Пензенский областной суд. После оглашения вердикта он был взят под стражу. Сам бывший министр свою вину не признал.

Пост главы Минздрава региона Стрючков занимал с 2012 года, но оставил должность 29 апреля минувшего года, написав заявление по собственному желанию. 23 мая он был задержан, на время следствия Стрючкова отправили под домашний арест.

Глава Пензенской области Иван Белозерцев после задержания Стрючкова раскритиковал других чиновников региона за то, что они не соблюдают этические правила.