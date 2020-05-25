Украинская фотомодель-инженер снялась полуобнаженной у рухнувшего моста

Днепропетровск, 25 мая. Украинская модель Анна Минюкова, известная как Ася Микович, устроила фотосессию с раздеванием возле рухнувшего автомобильного моста через Каховское водохранилище под Никополем.

Она снялась в расстегнутой рубашке на голое тело, но при этом решила не отказываться от одежды ниже пояса.

Как сообщают местные СМИ, таким образом девушка хотела поторопить военных в возведении временного понтонного моста рядом с разрушенной переправой. Отмечается, что после этой акции чиновники пообещали возобновить движение по временному мосту уже во вторник, 26 мая.

В 2019 году аналогичным образом девушка привлекала внимание к проблеме Нового моста в Днепропетровске, который реконструировали в три раза дольше, чем планировалось, передает «Русская весна».

Тогда модель заявила журналистам, что имеет инженерное образование — магистерскую степень по специальности «Мосты и туннели», и занимается не только пикантными фотосессиями, но и работает по специальности.

Минюкова также подчеркивала, что вызывающие съемки для нее не являются поводом для хайпа, ее действительно волнует проблема некачественного ремонта мостов, а особенно то, как капитальный ремонт сооружений фактически превращается в косметический.

Портал «Украина.ру» пишет, что девушка прославилась не только пикантными снимками на стройке моста в Днепре, но и заключила пари с главой города Борисом Филатовым, пообещав ему раздеться на центральном мосту, если его успеют сдать до определенного срока.