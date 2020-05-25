Дмитриева раскритиковала идею раздать россиянам по 20 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 25 мая. Экономист, руководитель фракции «Партия Роста» в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева раскритиковала предложение «оппозиции» раздать россиянам по 20 тысяч рублей. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт охарактеризовала идею псевдооппозиции как «вертолетную раздачу денег». По ее словам, дать 20 тысяч рублей вместе с теми мерами, которые приняло правительство, — на это средств нет, а если раздать эти деньги вместо помощи российских властей — цинизм.

«Если раздать по 10 тысяч, это меньше, чем реально нужно (чтобы выплатить все, что обещано детям, например). Получается, что не доплатите пенсии, врачам, учителям, будут сокращены пособия, и при этом выплатите всем 10 тысяч», — сказала спикер.

Дмитриева отметила, что печатание денег — дело нехитрое, станок можно запустить на любую сумму. Россия, по ее мнению, может позволить себе эмиссию — лучше покрывать дефицит бюджета эмиссией, чем лезть «в долговую петлю». По ее мнению, эмиссия считается вынужденной мерой, потому что другого пути в конкретной ситуации нет, а все остальные будут более болезненными.

«Мы покупали их (США. — Прим. ФАН) ценные бумаги. А теперь просто покупаем казначейские обязательства — их валюту. То, что мы финансируем и вкладываем [в золотовалютные резервы] — это с их печатного станка. Кончится это, когда США перестанут быть страной с крупнейшей экономикой мира», — сказала Дмитриева, отвечая на вопрос, почему в США, у которых большой госдолг, процесс печатанья денег не приводит к такой эмиссии.

Ранее скандальный блогер Алексей Навальный придумал план-проект поддержки экономики «5 шагов для России». В частности, блогер, предложил выплатить россиянам фиксированные суммы и отменить налоги для малого бизнеса. В Кремле инициативу Навального в период кризиса назвали популистской и отметили, что она свидетельствует о некомпетенции составителя.

Программа скандалиста не имеет популярности среди россиян — за несколько недель активной раскрутки и рекламы петиции на различных площадок удалось собрать чуть больше миллиона подписей. Федеральное агентство новостей объяснило, почему идея Навального оказалась провальной.