Сирия, 25 мая. В Сирии зарегистрированы 20 новых пациентов с коронавирусом. В Идлибе неизвестные взорвали жилой дом. В Дейр-эз-Зоре на мине подорвался подросток. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов в Идлибе, в Хасаке открыли для гражданского транспорта движение по трассе М4.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в убийстве курдского боевика в Хасаке, оставило угрозы для иранских бойцов в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по укреплениям САА в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери в Хасаке в результате нападения неизвестных на патруль.

Провинция Дамаск

Агентство SANA со ссылкой на заявление Министерства Здравоохранения Сирии сообщает, что на территории страны были зарегистрированы 20 новых пациентов с коронавирусом среди сирийцев, прибывающих в страну, в их числе 15 человек из Кувейта, 3 из Судана, и еще один заболевший прибыл из ОАЭ. Общее число зараженных возросло до 106.

Провинция Алеппо

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека, недавний взрыв на севере провинции в городе Африн прогремел в зоне контроля боевиков «Дивизии Султан Мурад», которая входит в состав «Сирийской национальной армии». Пострадал только сам автомобиль и незначительный ущерб был нанесен близлежащему зданию. Ответственность за попытку покушения на членов группировки пока что никто не взял.

По информации агентства Halab Today, позже, в городе Аль-Баб аналогичное взрывное устройство, установленное в машине, ранило несколько гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции Дейр-эз-Зора совершили вылазку террористы «Исламского государства». Военно-аналитический Telegram-канал «Вестник Дамаска» передал, что в городе Абу-Кемаль боевики или их сторонники вывесили на здание штаба иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской лист с угрозами. Террористы сообщили, что ели иранские бойцы не покинут провинцию, они будут совершать атаки на них и всех, кто пойдет на сотрудничество с ними или иными проправительственными силами.

По информации портал Euphraetes Post, в деревне Мазлум шестнадцатилетний подросток подорвался на мине, оставшейся в сельскохозяйственных угодьях после боевиков ИГ.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба возобновились столкновения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» с правительственными войсками. Как передает агентство Aleppo AMC, обстрелы со стороны боевиков были зафиксированы у деревень Кафцин и Аль-Халуба после чего военнослужащие подвергли ответному обстрелу укрепленные огневые точки террористов.

Позднее медиаресурс Step News передал, что в зоне оккупации «Хайят Тахрир аш-Шам» бомба взорвалась в жилом доме. Инцидент произошел в городе Джиср аш-Шугур, обстановка в котором обострилась несколько месяцев назад. Детали произошедшего уточняются. Однако отметим, что с начала года в оккупированном боевиками города накалилась обстановка из-за междоусобных разборок внутри «Хайят Тахрир аш-Шам». В марте неизвестные попытались убить полевого командира «Хайят Тахрир аш-Шам», также у группировки возник конфликт с боевиками «Ахрар аш-Шам» на почве раздела награбленного имущества и передела зон контроля в городе.

Провинция Хасака

Согласно данным Telegram-канала WarJoгrnal, коммерческие и гражданские транспортные средства начали движение по трассе М4. По сообщениям местных источников, первая колонна автомобилей местных жителей уже выдвинулась из поселка Тель-Тамр. Для недопущения обстрелов с территории протурецких формирований колонну сопровождают российские военные на бронетранспортерах.

Как передает медиаресурс Alkhabour21, в городе Аш-Шаддади был застрелен неизвестным боевик из службы внутренней безопасности «Демократических сил Сирии». SDF подозревает, что их боевикв застрелили террористы «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.