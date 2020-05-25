Жириновский объяснил, почему государство не раздает деньги россиянам во время пандемии

Москва, 25 мая. Минэкономразвития, Минздрав и другие ведомства недостаточно объясняют гражданам, почему государство не может всем раздать деньги во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

«Не хватает пропагандистского обеспечения вашему ведомству, Минздраву и всем другим. Даже я только недавно понял, что мы стараемся все делать по безналу. Мы ввели отсрочку по налогам, расторжение и уменьшение арендной платы, кредитные каникулы, меньше даем наличных, только врачам оказывается помощь деньгами. Поэтому нужно объяснить, что этим решением мы помогаем всей нашей экономике», — сказал Жириновский на встрече с главой Минэкономразвития.

По словам лидера ЛДПР, если каждой семье раздать по сто тысяч рублей, то люди истратят эти деньги через два месяца и ничего не останется. Кроме того, добавил депутат, гражданам нужно объяснить, что, если раздать деньги на этот год и следующий, то в 2022 году в бюджете будет пусто.

«Пропаганды не хватает. Почему? Потому что вся власть сверху, никто из оппозиции к власти не пришел. Поэтому чиновники не умеют разговаривать с населением, не способны объяснять свои действия тоже», — выразил свое мнение политик.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.