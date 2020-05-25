Иранский танкер перечеркнул «политику канонерок» США у берегов Венесуэлы

Первый из пяти иранских танкеров с нефтепродуктами для Венесуэлы прибыл 24 мая в порт назначения. Запомним название этого танкера: «Fortune», то есть «Удача». Возможно, оно встанет в один ряд с названиями других знаменитых кораблей, которые изменяли ход истории, локацию ее «правильных» и «неправильных» сторон.

Тем самым еще раз было показано, что американские санкции против правительства Николаса Мадуро являются несостоятельными и бесполезными, а попытка заставить его умирать от топливной жажды над нефтяным — даже не ручьем, а целым морем — противоречит всем законам природы, экономики и политики.

Порядка 170 тысяч тонн бензина, дизельного топлива и других ГСМ, купленные за 46,5 млн долларов, полностью закроют месячную потребность страны в этих ресурсах.

Так Тегеран протянул руку помощи Каракасу, а его танкер прорвал фактическую блокаду Венесуэлы. Теперь этот «топливный паром» через Ормузский пролив — Суэцкий канал — Гибралтарский пролив может бесперебойно работать до того момента, как нефтеперерабатывающие заводы Венесуэлы не будут переведены на новую технологическую основу, без использования американского оборудования и расходных материалов. Как это уже давно сделала находящаяся с 1979 года — более 40 лет! — под санкциями США Исламская Республика Иран.

Есть информация, что соответствующие договоренности на этот счет между заинтересованными сторонами уже достигнуты, а сам процесс, по прикидкам, может занять до двух лет…

Казалось бы, что может быть общего между аятоллами-шиитами и левыми социалистами-«чавистами»? Но — «невозможное возможно…» Ведь и те, и другие страшно не нравятся американским финансистам и политикам, поскольку не хотят задарма отдавать «дяде Сэму» свои природные богатства и доходы от их переработки и продажи.

Так Вашингтон собственными руками выстраивает всемирную антиамериканскую коалицию, в которой связка Венесуэла—Иран теперь является одной из важных составных частей. В данной ситуации США грозили задержкой, арестом или даже конфискацией иранских танкеров. Но, получив предупреждение официального Тегерана о том, что в случае каких-либо действий, затрагивающих интересы Ирана, будут предприняты ответные меры, США не решились от слов перейти к делу.

И это — свидетельство не их миролюбия, а ограниченности их возможностей. Ведь американская эскадра из восьми боевых кораблей была больше месяца назад направлена к берегам Венесуэлы вовсе не для рыбалки или соблюдения коронавирусного карантина. Данный «заплыв», возрождающий классическую «политику канонерок», как и всякая военная операция, — весьма дорогое удовольствие.

Но после «новогоднего» убийства генерала КСИР Касема Сулеймани Иран уже показал, что умеет за себя постоять даже перед лицом такого противника, как США. Да и в деле с задержкой иранского танкера в Гибралтаре «ответка» англичанам оказалась такой, что те предпочли отступить.

Тем более, Тегеран сегодня поддерживают Москва и Пекин. Они не стремятся к эскалации конфликта со своими американскими «партнерами», но и сдавать им своих геостратегических союзников, будь то Иран, Венесуэла, Сирия, КНДР или любая другая страна мира, явно не намерены. Так что налицо «позиционная война», которую США сейчас медленно, но верно, а главное — очевидно для всего мира, проигрывают.

Здесь нет смысла говорить о конкретной тактике действий: с какой целью «Роснефть» недавно вышла из своих венесуэльских активов, имеют ли поставленные из Ирана Венесуэле ГСМ отношение к НПЗ, построенным и работающим в Исламской Республике при содействии той же «Роснефти», и платит ли Каракас Тегерану за данные поставки золотом. (Судьбой этого золота, впрочем, очень обеспокоился госсекретарь США Майк Помпео — разумеется, «ради будущего процветания венесуэльского народа», чьи интересы во всем мире, как мы помним, Госдеп самолично назначил представлять «временного президента» Хуана Гуаидо).

Тем более нет смысла сравнивать состояние нефтяной индустрии в разных странах мира. Например, в Саудовской Аравии, которая не в силах продать свое черное золото, в США, где нефтедобыча сократилась на 2,5 млн баррелей в сутки из-за кризиса «сланцевой» нефтедобычи, и в России, где, как заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, спада «нефтянки» в 2020 году просто нет, а экспорт в первом квартале даже вырос на 6,5 млн тонн…

Важно зафиксировать сам факт: Америка больше не в состоянии диктовать свою волю всему миру под угрозой неизбежной «проекции силы» против любых «ослушников» и «изгоев». На это она претендовала с самого начала «холодной войны», и это было жесткой реальностью «однополярного мира» с момента «Бури в пустыне» — вплоть до южноосетинского конфликта 2008 года. Было, но кончилось.

Так что Генри Киссинджер прав: мир никогда больше не будет прежним. Поскольку роль США в нем уже никогда не будет настолько велика, как была в 1991–2019 годах.