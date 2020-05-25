Дибров увидел мистический смысл в выздоровлении Бабкиной

Москва, 25 мая. Телеведущий Дмитрий Дибров нашел тайный мистический смысл в выздоровлении актрисы Надежды Бабкиной. По его мнению, певица исцелилась, потому что ее миссия на Земле еще не окончена.

Дибров признался, что хотя переживал за Бабкину, внутренне он был спокоен, потому что у нее еще очень много работы, много задач и проектов.

«Мне кажется, что Господь выделяет каждому конкретную задачу на Земле, и вот эти болезни и смерти настигают, когда Бог думает, что человек уже все выполнил, или убежден, что он уже и не в состоянии выполнить», — пояснил он в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Именно поэтому, по его словам, нужно стараться в течение жизни получить как можно больше навыков получить, завести как можно детей, сделать как можно больше интересных проектов. Дибров добавил, что большое количество задач заставляет человека жить.

«За Надюшу я спокоен, потому что у нее очень много работы. Убежден, что эта напасть пройдет, у нее еще много работы на Земле», — подчеркнул он.

Ранее «Культуромания» сообщала, что в болезнь Бабкиной поверили не все. Некоторые ее поклонники после того, как артистка записала видеообращение к ним после выписки, обвинили ее в том, что на самом деле никакой пневмонии у звезды не было, а она просто делала очередную пластическую операцию.