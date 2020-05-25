Астролог рассказала, каким знакам зодиака повезет в июне

Благоприятным месяцем июнь станет для Близнецов, Весов, Водолеев, Скорпионов, Рыб, Львов, Тельцов и Козерогов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала астролог, психолог и специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова.

Близнецы

По мнению астролога, среди всех знаков зодиака июнь станет самым интересным для Близнецов. Это их месяц, время их рождения.

«В это время Близнецы всегда закладывают циклы на весь следующий год. Это, во-первых. Во-вторых, только недавно знак Близнецов вошел в кармический узел. Для представителей этого знака июнь — очень важный месяц. Потому, что все принимаемые решения, события, которые с ними будут происходить, имеют очень долгосрочные последствия», — рассказал Лилия Любимова.

Весы и Водолей

Как отметила собеседник ФАН, этот месяц также может стать благоприятным для Весов и Водолеев. Эти знаки могут оказаться в ситуации, когда они вернутся в прошлое. Особенно это касается Весов.

«Это может быть связано с их бывшими. В июне можно рассчитывать на возобновление отношений с кем-то из бывших, причем это необязательно любовные отношения. Это могут быть партнерские отношения. Например, помириться с друзьями. Возврат человека из прошлого, с которым есть шанс начать все с начала. В первую очередь, конечно, в личной жизни», — добавила астролог.

В то же время у Водолеев может быть не только возврат отношений, но и старого долга. Однако есть риск возвращение неразрешенных в прошлом проблем, заметила астролог.

«Представителям этого воздушного знака следует быть посерьезнее весь месяц. Потому, что они могут оказаться в ситуации незавершенных дел, каких-то нерешенных вопросов, которые в июне могут настичь и потребовать серьезного отношения, чтобы Водолеи закрыли наконец эту тему», — сообщила Любимова.

Скорпион

По ее словам, у Скорпионов идет светлый период. Они могут столкнуться с множеством позитивных моментов. Однако за Скорпионами сейчас «очень пристально наблюдают светлые силы».

«У Скорпионов хороший период, но следует помнить, даже если все удачно практически во всех делах, главное — оставаться хорошим человеком», — обратила внимание астролог.

Рыба

По мнению специалиста, у Рыб есть возможность добиться того, о чем они давно мечтали. Они могут получить долгожданное исполнение мечты в любом вопросе.

«Главное, Рыбам, согласно совету звезд, действовать без фанатизма. Помните, стратегия рыбы — это мягкость, обтекание острых углов, отсутствие истеричного напора. В июне у Рыб есть шанс вести себя немного не «по-рыбьи». Быть слишком активными и напористыми, слишком мощно хватать быка за рога. Этого делать не стоит. Им следует держать нос по ветру, очень доверять своей интуиции, но не надо при этом оголтело носиться. Без лишних движений», — считает Любимова.

Лев

Для Львов июнь станет условно положительным. У них возможна творческая волна, при этом им не грозят противоречия и конфликтность с другими людьми, уверена эксперт.

«Поэтому для Львов хорошее время, когда можно заниматься и пиаром, и самопиаром, каким-то новыми проектами. Для них это положительное время», — заметили Любимова.

Телец

Для Тельцов июнь станет комфортным и спокойным месяцем. Им следует сосредоточиться на жилищных вопросах.