«Серые волки»: как турецкие националисты стали воевать за террористов в Сирии и Ливии

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Организация «Серые волки» (Bozkurtlar) за 55 лет своего существования превратилась из молодежного крыла турецких ультраправых националистов в незаконные вооруженные формирования. Цель их выражена в известном жесте «бозкурта»: установить господство турецкой нации во всем мире. Последние события на Ближнем Востоке показывают, что «Серые волки» не отказываются от своих убеждений, насаждая власть Анкары в Сирии и Ливии силой оружия.

Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» готова рассказать всю правду о деятельности «Серых волков» как в Турции, так и за рубежом, а также поведать широкой общественности о том, откуда берет начало идеология данной организации и какие задачи она ставит перед собой.

В конце марта Twitter захлестнула волна сообщений от турецких пользователей с соболезнованиями в адрес некоего Мурата Полата, который был убит в Ливии. Соболезнования были направлены в адрес «соратников» Мурата и его отца. Полата называли героем, верным идеалам турецкого национализма.

Некогда Полат, живя в турецком Измире, вступил в молодёжную организацию ультраправых националистов Ülkü ocakları. С турецкого языка это название переводится как «Идеалистические очаги». Но есть и другое, гораздо более известное название, – «Серые волки».

Мурат Полат был хорошо знаком с Алпарсланом Челиком, тем самым «серым волком», который в ноябре 2015-го года взял на себя ответственность за убийство российского летчика Олега Пешкова, чей бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем над горами Джебель аль-Акрад.

Челик, Полат и еще несколько турецких националистов в то время находились в горах Джебель аль-Акрад на северо-востоке сирийской провинции Латакия, куда, по их собственным словам, они направились, чтобы «помогать братскому туркменскому народу в Сирии».

Группа Челика расстреляла катапультировавшегося лётчика Олега Пешкова ещё в воздухе, нарушив все этические законы. После этого трагического события депутаты Государственной Думы внесли предложение о запрете деятельности организации «Серых волков» на территории Российской Федерации и о внесении её в список террористических.

Расист-пантюркист

Идею турецкого национализма в контексте сегодняшних событий стоит начать рассматривать с середины прошлого века. Идеологом, распространившим философию турецкого национализма среди широких слоёв населения, стал Алпарслан Туркеш — офицер, с раннего детства увлекшийся идеей превосходства турецкой нации.

В 1944 году, в звании капитана, Туркеш был привлечён к военно-полевому суду за идеи «расистского туранизма», и обвинялся в националистической пропаганде и экстремистской деятельности. Вместо нескольких лет заключения он отделался несколькими месяцами в военной тюрьме и был уволен из рядов вооружённых сил.

На выступлении в свою защиту, говоря на суде об организации, основанной совместно с известным идеологом пантюркизма Хусейином Нихаль Атсызом, Туркеш произнес следующие слова:

«Я не расист, как утверждает обвинение, я – турецкий националист. У меня нет мыслей сеять раздор в нашей стране. Я верю в то, что турецкая нация создана несравнимой, и нет иной нации более героической, чем турки».

Во второй половине 1940-х политическая ситуация изменилась: главной опасностью теперь считался не фашизм, а коммунизм и страна, олицетворявшая его, – СССР. Уже в 1947 году осуждённые были оправданы Военным кассационным судом. Туркеша освободили в 1946 году. Удивительно, но спустя некоторое время он поступил в американскую военную академию в штате Канзас, а затем продолжил обучение в штате Джорджия.

Спустя нескольких лет проведенных в США, убежденный националист вернулся на родину и в 1951 году поступил в Военную академию. В 1955 году в звании майора Алпарслан Туркеш был назначен членом представительской делегации Генштаба Турции в Вашингтоне, где и находился до конца 1957 года.

Как начинались «Серые волки»

27 мая 1960 года Алпарслан Туркеш принимает участие в военном перевороте. Правительство премьер-министра Турции Аднана Мендереса было свергнуто, а сам Мендерес в 1961 году был казнен через повешение.

Туркеш являлся одним из 38 членов «Комитета национального единства» — пришедшей к власти организации — и зачитывал по радио обращение новых властей.

Вскоре Туркеш и 13 его соратников по Комитету были арестованы и отправлены в ссылку из-за разногласий во взглядах с остальными заговорщиками

Однако генерала Джемаля Гюрселя, ставшего главой нового режима, не устраивал националистический радикализм полковника Туркеша. Вместе с группой из 13 единомышленников Туркеш был отстранён от военных и политических постов и отправлен с миссией в Индию. Основное разногласие заключалось в том, что после переворота Туркеш хотел оставить у власти военных и отказывался передавать бразды правления государством представителям народа.

Возвратившись в Турцию в 1963 году, Алпарслан Туркеш решает заняться политической борьбой и вступает в правопопулистскую «Республиканскую крестьянскую национальную партию» (CKMP), в которой за короткое время захватит лидерство.

После переворота в Турции переписали основной закон. В республике начался новый этап. Свежеиспеченная конституция открыла возможности для гражданского общества: появились профсоюзы, молодежные объединения и свободные СМИ. Шансы появились и у левой интеллигенции, которая стала активно продвигать идеи социализма в массы, особенно среди молодых людей.

Активный рост популярности левых очень не понравился Туркешу. Он считал, что такими темпами идеи коммунизма распространятся по всей республике. Поэтому «с этой бедой» необходимо было бороться как можно скорее, с позиции силы, а единственным способом, который, по мнению Алпарслана Туркеша, мог побороть «красную угрозу», был «правильно воспитанная молодежь», т.е. воспитанная в ключе националистических лозунгов.

Убежденный националист был не единственным политиком, кто считал влияние коммунизма большой проблемой для страны. В Турции было достаточно организаций, считавших, что с этим необходимо бороться. В 1966 году в стране начинается «Кампания по борьбе с коммунизмом». В тот же год партия создает в столице Турции первый молодежный клуб – «Идеалистические очаги» (Ülkü ocakları). Именно тогда и началась история «Серых волков».

В феврале 1969 года на конгрессе CKMP было принято решение изменить название на «Партию националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi). После бурных споров о символике было постановлено использовать три полумесяца в качестве эмблемы партии и серого волка как символ молодежного крыла.

Туркешюгенд: чему присягают турецкие ультранационалисты

Ультраправые силы Турции используют своим символом серого волка, так как считают, что именно волк наиболее точно олицетворяет характер тюрок — одиночек, любящих свободу. Согласно тюркскому героическому эпосу «Эргенекон», серый волк укажет тюркам путь к свободе и выведет их из заточения.

Жест «бозкурта» впервые использовался Туркешем в 1992 году во время встречи с Абулфазом Элчибеем (вторым президентом Азербайджана). Он настолько понравился людям, что распространился не только в среде националистов, но и по всей стране.

Сам Алпарслан Туркеш объяснял символизм жеста так: указательный палец — это Ислам, мизинец — это тюрки, три соединённых пальца это мир, а на их кончиках — печать. То есть данным жестом заявлялось, что будет установлена в мире печать тюрок и ислама. Под словом «печать» Туркеш, скорее всего, подразумевал господство турецкой нации во всем мире.

А так выглядит клятва каждого, кто хочет быть частью идеи серых волков — «Клятва идеалиста»:

«Клянусь Богом, Кораном, Родиной и её флагом. Наши герои и ветераны могут быть уверены: приверженная идеалам Турции молодёжь продолжит ваше сражение против коммунизма, капитализма, фашизма и любых разновидностей империализма. Наша борьба будет до последнего воина, до последнего вздоха, до последней капли крови. Наша борьба будет за националистическую Турцию, вплоть до [создания] Турана. Приверженная идеалам Турции молодёжь никогда не отступит, мы будем непоколебимы. Мы победим. Мы победим. Мы победим. Да хранит Бог тюрков и прославляет их» — (вариант перевода Wikipedia).

В конце 60-ых в турецких газетах партия Туркеша опубликовала новость об открытии лагеря для молодежи, в котором в летний сезон будет проводиться военная подготовка. Всего было открыто более 50 таких лагерей по всей стране.

В своей книге «Коммандос» 2010 года известный «Серый волк» Огузхан Дженгиз, в отношении которого власти Турции в 70-е вынесли приказ о ликвидации за убийства, подрывы, расстрел кафе и многое другое, описал, чему именно обучали в лагерях Туркеша.

По личному приказу Алпарслана Туркеша в 1968 году были основаны лагеря для борьбы с коммунистической угрозой, в которых обучались дзюдо, каратэ, техникам ведения ближнего боя, стрельбе и выживанию в сложных условиях. Будущих «Волков» набирали в основном среди безработной молодёжи и студентов. За 10 лет, с 1968 по 1978 год, в этих лагерях были подготовлены более 100 тыс. человек.

Сам Туркеш утверждал, что лагеря были организованы по личной инициативе кого-то из партии, а молодых людей в них обучают лишь придуманной им политической «Доктрине девяти огней», содержащей девять основных принципов, которые легли в основу турецкой националистической идеологии: национализм, идеализм, морализм, образованность, общественность, крестьянство, свобода и личность, прогресс и последнее — индустриализация. Однако вскоре молодые люди, которые воспитывались в этих лагерях, начали проливать кровь по всей стране.

Терроризм «Серых волков» в 70-е и 80-е

Первые плоды «правильного воспитания» поросль начнет давать в 70 году. Организация «идеалистических очагов» начнет борьбу против молодой интеллигенции.

За 10 лет серые волки убьют сотни людей. Крупнейшими актами насилия с участием «Серых волков» считаются:

Резня на площади Таксим 1 мая 1977 — нападение на первомайскую демонстрацию в Стамбуле, более 30 погибших; причастность «Серых волков» формально не установлена, но рассматривается как весьма вероятная.

Резня на площади Беязыт 16 марта 1978 — вооружённое нападение на левых студентов Стамбульского университета, 7 убитых.

Бахчелиэвлерская резня 9 октября 1978 — группа, возглавляемая ультранационалистом Абдуллой Чатлы, убьет в студенческой квартире Анкары семерых студентов, состоявших в прокоммунистической «Рабочей партии» и обучавшихся в столичных вузах.

Побоище в провинции Кахраманмараш. События, при которых погибли более 100 человек, происходили в период между 19 и 26 декабря 1978 года. Они начались с того, что неустановленные лица кинули взрывное устройство в кинотеатр, популярный среди сторонников правых политических партий. Хотя террористы не были установлены, распространились слухи, что за терактом стоят сторонники левых. Неустановленные террористы кинули бомбу в кофейню, в которой часто собирались сторонники левых партий. Вечером 21 декабря 1978 года по пути домой были убиты учителя Хаджи Чолак и Мустафа Юзбашиоглу. Они были известными сторонниками левых. На их похороны собрались около пяти тысяч человек, причём правые радикалы распространяли слухи, что «коммунисты собираются взрывать мечети и убивать мусульман».

23 декабря 1978 года начались массовые беспорядки. Группы радикалов штурмовали кварталы, в которых проживали алавиты, уничтожали принадлежащие им дома и магазины. Всего было убито около 100 человек, уничтожено более 200 домов и около 100 магазинов. Ультраправыми были разгромлены офисы Конфедерации революционных профсоюзов Турции, Республиканской народной партии, Ассоциации педагогов и ассоциации полицейский.

Большой резонанс вызвало убийство редактора леволиберальной газеты Milliyet Абди Ипекчи 1 февраля 1979.

Резня левых и алавитов в провинции Чорум, в результате которой погибло 57 граждан и сотни получили ранения.

Сонер Ялчын, описывая убийства, совершенные ультранационалистами в конце 70-х, в своей книге «Главарь» писал:

«Они ловили левых и подвергали их пыткам, допрашивали, узнавали имена сторонников, а затем убивали. 9 апреля 1979 года на улицах Стамбула был найден труп Онура Оркана, 25 сентября 1979 года было обнаружено тело Исмаила Дженгиза, 24 февраля 1980 года, после пыток и удушения Вели Эрдема поместили в телевизионную коробку и оставили на улице в Стамбуле, 21 мая 1978 года в том же городе, у одной из школ было найдено тело Джемаля Кыра, замученного пытками и убитого в здании «Идеалистического очага» в районе стамбульского Меджидиекёй. С января по июнь 1980 года были похищены и замучены до смерти в общей сложности шестнадцать человек».

В период с 1978 по 1980 год в стране произошло около 30 громких событий, связанных с убийствами политиков, журналистов и преподавателей вузов, которые придерживались левых взглядов. Суави Айдын и Юксель Ташкын в книге «История Турции с 1960 года по настоящее время», рассказали, что в 1978-79 годы из-за столкновений правых с левыми по всей Турции было убито до 2,5 тыс. человек.

В итоге все эти события привели к тому, что в стране произошел военный переворот, в результате которого в первую очередь были арестованы идеологи левых и националистических движений.

Бытует мнение, согласно которому всеми беспорядками и убийствами руководили из единого центра под названием «Контргерилья» — турецкого подразделения международной антикоммунистической системы Гладио. «Контргерилья» в Турции, Gladio в Италии, Gehlen в Германии, SDRA-8 в Бельгии, NATO-COMMAND в Нидерландах, SCHWERT в Австрии и B-8 Sheepskin в Греции — все это части одной антикоммунистической структуры.

Тайная, зачастую незаконная антикоммунистическая структура, была разработана НАТО после Второй мировой войны, ставила своей целью дискредитацию и вытеснение коммунистов из властных структур.

Как пишет Тунджай Озкан в своей книге «Тайная история турецкой разведки», существование подобного рода организаций было раскрыто с окончанием холодной войны в Италии, Бельгии, Великобритании и других странах. Связанные с ними люди понесли ответственность за свои деяния.

Однако Турция по-прежнему отрицает существование «Контргерильи».

По информации турецкого издания Milliyet, в «секретном досье» по делу Сусурлук, аварии, в которой умер Абдуллах Чатлы («Серый волк», турецкий активист и политик) есть интересное упоминание «Бозкурта». Согласно данным, после убийства турецких дипломатов армянской организацией ASALA, власти стали использовать «Серых волков» для борьбы с этой организацией в Европе.

ASALA — первая армянская террористическая организация, основанная в 1975 году, ее задачей являлось нанесение ущерба интересам Турции посредством террора. Пособники террористической организации заявляли, что их целью являются только Турция и турки, поскольку нанесение ущерба интересам других стран может навредить армянскому народу.

Всего в результате атак, совершенных армянскими террористическими организациями в 1970-х годах и позже, погибло более 58 граждан Турции, включая 31 дипломата и их близких.

Также в статье издания Milliyet говорится о причастности Чатлы к убийствам журналистов внутри страны.

Утверждается, что «Серые волки» использовались руководством военной хунты, которая устроила государственный переворот в сентябре 1980 года. Затем Чатлы и другие члены «Серых волков» были активно задействованы турецкими спецслужбами в Европе для решения разных вопросов. Такой вывод Сонер Ялчын делает, сравнивания информацию из протоколов комиссии по разбирательству аварии в районе Сусурлук.

По указанию Абдуллаха Чатлы действовал еще один известный функционер «Серых волков» — Мехмет Али Агджа.

Агджа известен тем, что убил 1 февраля 1979 года обозревателя газеты Milliyet Абди Ипекчи, после чего был задержан, но затем бежал из турецкой тюрьмы заграницу. 13 мая 1981 года Агджа совершил покушение на Папу Римского Иоанна Павла II. Предстоятель Римско-католической церкви получил ранения, но выжил. Мехмета Али снова задержали, судили и он отсидел срок в Италии, откуда в 2002 году был депортирован в Турцию. В 2010 году Мехмет Али Агджа вышел на свободу.

Список убийств, покушений и подрывов «Серых волков», которые были организованы Абдуллой Чатлы и другими членами организации:

13 мая 1981 г. : покушение на Папу Римского Иоанна Павла II.

14 ноября 1982 г. : Нидерланды/Утрехт, убийство Нубара Ялымьяна.

22 марта 1983 г. : Франция/Париж, заложили бомбу в авто Ары Тораняна (бомба не взорвалась).

3 июля 1983 г. : Франция/Париж, заложили бомбу в магазине недвижимости отца Ары Тораняна (бомба не взорвалась), подрыв армянского книжного магазина.

7 июля 1983 г. : Голландия/Hengelo Suriz, расстрел армянского кафе.

8 июля 1983 г. : поджог армянской молодежной организации и жилого помещения в нидерландском Энсхеде.

27 июля 1983 г. : Франция/Альфортвилль, подрыв Армянского культурного дома и пресс-бюро Асалы.

28 июля 1983 г. : Франция/Париж, подрыв Армянского культурного радио и пресс-бюро.

6 декабря 1983 г. : Франция/Париж, установка второй бомбы на авто Ары Тораняна.

17 марта 1984 г. : подрыв здания Армянской молодежной организации во Франции/Марсель.

01 мая 1984 г. : Франция/Париж, Генрих заложил бомбу в ОТОС пастора (бомба не взорвалась).

04 мая 1984 г. : Франция/Альфортвилль, подрыв армянского памятника, здания армянской молодежной организации, тренажерного зала и полицейского участка, а также пожарной части.

24 июня 1984 г. : Франция/Париж, подрыв армянского молодежного общежития.

25 ноября 1984 г. : Франция/Париж, Концертный зал Плейель, подрыв концертного зала во время мероприятия 16 армянских организаций.

5 декабря 1985 г. : убийство гражданина армянской национальности.

15 декабря 1985 г.: убийство Айка Дегирменджиоглу в Лионе, Франция.

Тихие 90-е

В 90-ые Партия националистического движения, (ПНД) как и «Серые волки», перестала упоминаться в громких преступлениях. Это время пролетело в основном во внутрипартийных склоках. Однако воспитание «правильной молодежи» по-прежнему продолжалось.

В июле 1992 года в партии произошел раскол. Члены партии разделились на сторонников Туркеша и сторонников идеалистов турецко-исламской модели. Лидером вторых выступил Мухсин Языджыоглу, ранее возглавлявший «Фонд идеалистических очагов», а его заместителем стал Абдуллах Чатлы. Языджыоглу создал партию Büyük Birlik Partisi — Партия большого единства. 25 марта 2009 года, во время рейса на вертолете из одной провинции в другую, Языджыоглу погиб при загадочных обстоятельствах.

3 ноября 1996 года в районе Сусурлук в турецкой провинции Балыкесир произошла автокатастрофа. В автомобиле находились: разыскиваемый полицией Абдуллах Чатлы, его подруга Гонча Ус («королева красоты» и «хит-женщина турецкой мафии»), заместитель начальника полиции Стамбула Хусейн Коджада и депутат парламента от Партии верного пути (Doğru Yol Partisi, состоявшей в правительственной коалиции) Седат Буджак, руководитель протурецкой курдской милиции. Выжить удалось только Буджаку.

Связь разыскиваемого авторитетного преступника-националиста, представителя правоохранительных органов и члена парламента стала причиной самого серьезного политического скандала в истории Турции.

Однако это не помешало Партии националистического движения (ПНД) в 1999 году впервые оказаться в парламенте без помощи коалиционного союза, набрав рекордное количество голосов — 17%.

За два года до «триумфа», в 1997 году, умер бессменный лидер партии Алпарслан Туркеш. За кресло председателя партии боролись сын Туркеша Тугрул и Девлет Бахчели.

Победит Бахчели. С тех пор он является бессменным лидером националистического движения в стране.

Громкие 2000-е

В «нулевые» случилось несколько громких событий, в которых были замешаны «Серые волки»:

5 февраля 2006 года в провинции Трабзон 16-летний Огузкан Акдин из пистолета убил итальянского христианского священника Санторо. Во время слушания обсуждалась связь Акдина с «Очагами Альперенов», но так и не была доказана.

17 мая 2006 года произошло нападение на Государственный совет в Анкаре, погиб Мустафа Юджель Озбильгин, судья совета и еще четверо человек получили ранения. Нападавший Алпарслан Аслан ранее был членом молодежного крыла Партии большого единства, а также был связан с молодежным движением партии — «Очагами Альперенов».

19 января 2007 года в Стамбуле произошло убийство главного редактора армянской газеты Агос Хранта Динка. Турецкого журналиста убил молодой несовершеннолетний националист, которого настроил на совершение преступления и передал ему пистолет бывший член «Очагов Альперенов», и, как утверждалось, изгнанный из Партии большого единства Ясин Хаяль.

18 апреля 2007 года в провинции Малатья пятеро преступников-подростков ворвались в христианское издательство Zirve и перерезали горло трём сотрудникам, один из которых был гражданином Германии. Как установило следствие, один из нападавших, Эмре Йылдырым, был членом «Очагов Альперенов».

«Серые волки» в наши дни

Во время нулевых лидер националистического движения Турции Бахчели был одним из непримиримых противников Реджепа Тайипа Эрдогана, но после 2015 года стал открыто поддерживать правящую «Партию справедливости и развития» (ПСР). Более того, оказал существенную поддержку турецкому президенту во время попытки госпереворота.

Утверждается, что именно военные с ультраправыми взглядами не стали поддерживать изменников, чем существенно повлияли на ход событий.

А в 2018 году на парламентских выборах Турции ПНД и ПСР вошли в коалицию – Народный союз (Cumhur İttifakı), собрав совместно 53,7% голосов.

Чтобы понять, насколько за последние годы Эрдоган изменил свое отношение к «Серым волкам», достаточно обратить внимание на два случая:

В мае 2015 года глава районного отделения националистической партии ПНД в провинции Ушак Сехер Кайыхан поприветствовала жестом «Серого волка» проезжающего мимо офиса партии кортеж Эрдогана.

Через некоторое время в офис ворвалась полиция и арестовала женщину по обвинению в оскорблении президента. В качестве наказания прокуратура запросила четыре года тюремного срока.

Однако спустя три года Эрдоган, выступая на митинге в провинции Мерсин, с речью об операции в сирийском Африне с целью недопущения создания террористического коридора вдоль турецких границ (имеется в виду север Сирии), говоря о единстве нации, сам показал жест «Серого волка».

Этот поступок вызвал бурю симпатии к президенту в националистических кругах, обозлив левую оппозицию.

«Серые волки» тесно сотрудничали с государством еще до того, как Бахчели и Эрдоган вступили в союз. А именно, с Национальной разведывательной организацией (MIT) и решали более глобальные международные вопросы. Особенно заметна их связь проявилась с началом сирийского кризиса, а после в войне в Ливии.

Стоит отметить, что 1975-ом году, когда партия националистов впервые смогла оказаться у власти благодаря коалиции четырёх партий, Туркеш стал заместителем премьер-министра.

В его задачи входило курирование Национальной разведывательной организации (MIT). За короткое время Туркешу удалось поставить своих людей на руководящие посты разных подразделений турецкой разведки.

Отряд Челика

Путь турецкого националиста Челика, — того самого, который убил российского лётчика Олега Пешкова, начинался не в «Идеалистических очагах», а в структуре «Очаги Альперенов», отличавшейся, по сути, лишь обилием религиозной составляющей. Её основателем является упомянутый ранее Мухсин Языджыоглу.

О фактах, которые доказывают связь «Серых волков» с террористической деятельностью на Ближнем Востоке, мы уже упоминали в статье, посвященной турецкой частной военной компании SADAT. С помощью этой Анкара тренирует боевиков в Сирии и перебрасывает их в Ливию.

Мурат Полат, уничтоженный боец отряда Алпарслана Челика, являлся членом «Идеалистического очага» города Измир. Воевал в Ливии на стороне Правительства национального согласия (ПНС) и был убит там же в конце марта.

О том, что Полат состоял в отряде Челика говорят их многочисленные совместные фотографии, а также информация из открытых источников.

В 2015 году власти Турции использовали силы ЧВК SADAT при зачистке города Диярбакыр от сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Наемники SADAT оставили после себя множество подписей «Kanimiz aksa da zafer islamindir. Esadullah tim», что в переводе с турецкого означает «Даже если прольется наша кровь, победа за исламом. Команда Эсадуллах».

Точно также любил подписывать свои фотографии в социальных сетях Мурат Полат. Одну из своих фотографий с Эмрахом Челиком, на которой они в военной форме с красными нашивками на груди, он подписал древнетюркским словом «тюрк», что нынче модно среди пантюркистов.

Полат использует ту же подпись: «Даже если прольется наша кровь, победа за исламом», а также: «Наша борьба за исламское знамя во имя турецкой нации».

В конце августа 2019 года в интернете появилась фотография (утверждается что снимок был сделан за три года до обнародования) Эмраха Челика, где одной рукой он держит отрезанную голову, а другой показывает символ «Серых волков». Турецкое издание Ahval написало, что, согласно юридическим документам он являлся членом партии Эрдогана ПСР в провинции Текирдаг:

«У Челика есть совместные фотографии с Министром внутренних дел Сулейманом Сойлу и спикером парламента Мустафой Шентопом».

Эмрах Челик также был в отряде Алпарслана Челика в сирийских горах Джебель аль-Акрад во время убийства Олега Пешкова, как и другой боевик-националист Ахмет Чапык. Ранее Чапык запечатлел себя и председателя националистической партии Девлета Бахчели на селфи.

Участие «Серых волков» в военных операциях Турции

Для того, чтобы понять влияние и роль ультранационалистов на военные операции, в качестве примера можно привести видеосюжеты турецких проправительственных телеканалов и сцены из местных сериалов.

В феврале 2018 года журналист телеканала Ahaber, освещая операцию «Оливковая ветвь», во время беседы с турецкими военнослужащими перед началом боя в Африне, задал вопрос танкисту: «Какова цель?», на что получил ответ «Кызыль эльма».

Кызыл эльма — (kızıl elma) — «Красное яблоко» — согласно тюркской мифологии, идеалистическая цель тюрок и их государств, достигнув которой будет установлено справедливое правление в мире.

Спустя месяц журналист другого телеканала TGRT задал вопрос танкисту: «Какие мысли и какие цели?», на что танкист показал ему жест «Серого волка» и сказал: «Манбидж (Сирия), Кандиль, Мосул, Киркук, Алеппо», другой военнослужащий на этот вопрос ответил: «Красное яблоко — другой цели нет!»

Тему «красного яблока» также обыграли в сериале «Права на престол Абдулхамида», где последний император Османской Империи рассказывал о своем понимании термина «Красное яблоко» как создания справедливого общества во всем мире. А также о своих целях наказать тех, кто мешает тюркам и Исламу

Данный сериал был показан на государственном телеканале TRT1, что показывает желание турецкого руководства донести понятие «красное яблоко» именно в таком ключе.

Во время недавней операции в Идлибе, из-за которой ухудшились отношения Москвы и Анкары, французское агентство AFP распространило фотографию турецкого солдата, который, позируя, показал жест «Серого волка».

Кроме этого, в сети можно встретить большое количество фотографий сирийских детей, которые при виде турецких солдат показывают жест «Серых волков».

Есть еще один и более показательный пример: в 2014 году в рамках соглашения между Анкарой и Триполи ливийские военнослужащие проходили обучение в турецких казармах. На прощальном параде, после окончания курсов, некоторые ливийские военнослужащие приветствовали турецких коллег, находящихся на трибунах жестом «Серых волков».

Что всё это значит?

Идеология нынешнего руководства Турецкой Республики представляет собой совокупность идеологии «Серых волков» и исламистских взглядов президента страны. Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели имеет и оказывает сильнейшее влияние на турецкого президента.

Учитывая современные амбиции турецкого лидера в Сирии, Ираке, Ливии и в Восточном Средиземноморье, а также явный крен Турции в сторону национализма, а не «исламизма», как опасались многие, стоит ожидать обострения целого ряда проблем, связанных с Турцией, в будущем.

До попытки переворота турецкая армия была главной силой в государстве, которая не давала Эрдогану проводить операции на севере Сирии. В нынешней же ситуации Девлет Бахчели подталкивает руководство страны к захвату Дамаска, а значит к открытой конфронтации с Москвой, о чем он открыто заявил в начале февраля текущего года:

Многолетнее влияние антисоветской риторики, в результате которой были воспитаны несколько поколений турецкой молодежи, с окончанием холодной войны и развалом СССР никуда не исчезло, а лишь перешло в антироссийское русло.

Деятельность «Серых волков» за всю историю их существования дает четкое понимание того, что данная организация несет в себе лишь губительные последствия для всего мироустройства.

Намеком на это стало то, что использование символики «Серых волков», в особенности демонстрацию характерного жеста данной организации, запретила Австрия в марте прошлого года.