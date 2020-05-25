Госучреждения смогут использовать субсидии на выплаты зарплат. ФАН-ТВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что федеральные государственные учреждения смогут использовать субсидии на выплаты зарплат. Это коснется учреждений из наиболее пострадавших отраслей. Выплаты, которые они получают на выполнение госзаданий, можно будет направить и на налоги, и на оплату коммунальных платежей, и на содержание имущества.

«В условиях распространения новой коронавирусной инфекции многим организациям пришлось приостановить свою деятельность, в том числе, федеральным, государственным учреждениям из наиболее пострадавших отраслей. В них трудятся десятки тысяч людей. Важно оказать им поддержку. Теперь, в период вынужденных нерабочих дней, такие учреждения смогут направить субсидии, которые получают на выполнение государственных заданий, на различные обязательные выплаты. Прежде всего, это заработная плата. А также на налоги, сборы, страховые взносы, оплату коммунальных услуг и содержание имущества», — заявил глава правительства.

Использовать субсидии на выплаты заработной платы можно будет вне зависимости от объема выполненных работ по госзаданию. Мишустин отметил и еще одно новое правило. Оно касается предоставления субсидий «Российским железным дорогам».

«Также подписано постановление правительства, которое устанавливает новые правила предоставления субсидий из федерального бюджета «Российским железным дорогам». Они направлены на уменьшение логистических затрат и сохранение баланса цен на сельхозпродукцию в разных регионах страны. Важно, чтобы люди, проживающие в отдаленных регионах, были обеспечены российскими сельхозтоварами по доступным ценам», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Также была утверждена стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Ее задача — модернизация сферы, упрощение и ускорение процедур для бизнеса. Для этого создадут интеллектуальные пункты пропуска, автоматизируют таможенные операции.

Изменения коснулись и федеральной адресной инвестиционной программы. Теперь регламент капитального строительства социально значимых объектов, можно будет корректировать по упрощенной схеме без излишних согласований.