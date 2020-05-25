Депутат ЗакСа Петербурга объяснила, почему считает неэффективной пенсионную реформу в РФ

Санкт-Петербург, 25 мая. Решение о повышении пенсионного возраста оказалось для России и ее рынка труда неправильным, это показали первые проблемы, которые возникли в связи с пандемией. Такое мнение выразила экономист, руководитель фракции «Партия Роста» в ЗакСе Петербурга Оксана Дмитриева.

В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» она прокомментировала итоги пенсионной реформы 2018 года, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

«Пенсионная реформа — аргументы не выдержали критики. Например: «Мы должны продлить пенсионный возраст, люди не хотят на пенсию…». А оказалось, что рынок труда не готов, не может обеспечить людей старших возрастов. Первые проблемы, которые возникли с карантинным кризисом, показали, что это было сделано неправильно. Для нашего рынка труда эта вещь была неправильной, вредной», — сказала депутат.

По словам Дмитриевой, нововведение не защитило пожилых людей от работодателей, и последние по-прежнему могут найти причину не принимать в свой штат возрастных сотрудников.

Депутат отметила, что пенсионный возраст зависит от ожидаемой продолжительности жизни, которая в РФ, несмотря на определенный рост, еще довольно далека от той, что зафиксирована в ряде европейских стран.

«Она (продолжительность жизни. — Прим. ФАН) у нас выросла, но по отношению к падению в середине 90-х годов. У нас в конце 50–60-х годов пенсионная система была установлена. До этого большая часть населения пенсию не получала. Так вот тогда ожидаемая продолжительность жизни была 69 лет в РФ. Теперь она стала 74 года. То есть рост 4,5 года за практически 60 лет, а во всем мире за это время в среднем продолжительность жизни выросла на 20 с лишним лет. Вот и причины», — объяснила спикер.

Дмитриева также прокомментировала инициативу фракции ЛДПР, члены которой внесли на обсуждение в Госдуму законопроект, предусматривающий выплачивать на пять лет раньше надбавку к пенсии.

Она заметила, что возможности бюджета ограничены, и необходимо расставлять приоритеты. По мнению Дмитриевой, исходя из необходимости разгрузки рынка труда и поддержки пожилых людей, есть смысл вернуться к прежним планкам пенсионного возраста и провести индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«Эти две меры — стоимость их 300 млрд рублей, значительная. Больше ни на что у государства сейчас денег нет», — подчеркнула она.

Экономист резюмировала, что в стране должны быть смягчены условия выхода на пенсию.