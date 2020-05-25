Путин обсудил с премьером Ирака ситуацию в Сирии

Москва, 25 мая. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе иракской стороны. В ходе беседы Путин еще раз поздравил Каземи со вступлением в должность главы правительства.

Путин и Каземи обсудили меры по стабилизации мирового рынка углеводородов, а также оценили сделку ОПЕК+, нацеленную на преодоление нефтяного кризиса.

Особое внимание в ходе разговора было уделено сирийскому урегулированию. Путин и Каземи договорились и дальше координировать шаги для нормализации ситуации в Сирии и восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны.

В завершении Путин поздравил премьер-министра Ирака и иракский народ с праздником Ураза-байрам.