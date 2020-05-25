В Совфеде предложили обрабатывать маски ионным излучением

Москва, 25 мая. Сенатор Сергей Митин рассказал, что готовится законопроект по обработке масок и перчаток ионизирующим излучением для полного обеззараживания средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Данный вид обработки изначально предлагалось использовать для сельскохозпродукции. По словам Митина, законопроект должны рассмотреть в конце мая. Внести поправки в документ, добавив в список очищение СИЗ, можно после первого чтения.

«Ионизирующее излучение позволяет убить патогенные микроорганизмы в семенах, растениях, продуктах», — пояснил парламентарий.

Эту технологию используют в других странах мира, пишет «Парламентская газета». Ионное излучение эффективно и безопасно для здоровья человека.

В Калужской области уже работает завод по очистке масок с новым оборудованием. Их больше не стирают, а пропускают через ионный излучатель.

Сенаторы планируют, что в России построят еще несколько заводов, на которых будет внедрена эта система. Есть запрос на ионные излучатели от производителей мяса и рыбы, кофе и других продуктов, добавил Митин.

Врачи обещают подготовить вакцину от коронавируса уже этой осенью. Процесс вакцинации населения может занять до девяти месяцев. В случае второй волны вируса эксперты предлагают распространить самоизоляцию только на людей из группы риска.