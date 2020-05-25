Сайт праймериз «Единой России» в первый день работы атаковали хакеры

Москва, 25 мая. Сайт предварительного голосования партии «Единая Россия» подвергся DDoS-атаке, сообщил заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

Он уточнил, что это произошло в день стата процедуры. Сначала процесс шел в штатном режиме, но в семь часов утра начался лавинообразный рост попыток проголосовать. С проблемой стала разбираться техподдержка. В итоге специалисты выявили DDoS-атаку.

«В систему предпринимались попытки загружать голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков», — пояснил Пименов.

В течение двух часов работу сайта удалось стабилизировать, но за это время

скопилась очередь из выборщиков. Постепенно она разгружается.

Пименов добавил, что для проведения предварительного голосования используется блокчейн, то есть все данные поступают в зашифрованном виде и проходят несколько этапов верификации. При этом все бюллетени анонимны.

«Мы не имеем доступа к личной информации выборщиков, которые их отправили, а значит — не можем отследить вектор атаки», — добавил он.

Таким образом, обработку проходят все запросы без исключения.

«Поэтому сейчас мы наращиваем мощности для того, чтобы не потерять ни один из настоящих голосов», — заключил он.

Сейчас все данные настоящих выборщиков, которые смогли проголосовать, попали в блокчейн и будут доступны для проверки. Таким образом, корректность процесса голосования не нарушилась.

Отметим, что ЕР является единственной российской партией, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в этом процесс может принимать любой гражданин России.

Суть праймериз в том, чтобы россияне могли как можно раньше оценить кандидатов, их программы. Политики, которые прошли праймериз, становятся более узнаваемыми.

В этом году эта процедура проходит в электронном формате из-за эпидемии коронавируса.