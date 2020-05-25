Глава АТОР отреагировала на слова Мишустина о «нецелесообразности» поездок за рубеж

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе выразила надежду, что граждане нашей страны все же смогут, при желании и возможности, отдохнуть в нынешнем году за границей.

Глава АТОР прокомментировала для Федерального агентства новостей заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в правительстве считают целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, а отпуск россиянам лучше и безопаснее будет провести на родине.

«Это не значит, что в 2020 году граница не будет открыта вообще, — отметила Ломидзе. — По крайней мере, не хотелось бы толковать эти слова именно таким образом. Я думаю, что [туристическая] отрасль, наравне с российскими гражданами, надеется и рассчитывает на присутствие здравого смысла и, соответственно, отсутствие таких радикальных мер, которые, по сути, противоречат конституции».

По словам собеседницы ФАН, в том, что отечественные курорты откроются для россиян раньше зарубежных, сомневаться не приходится. Об этом давно говорили все эксперты, и что, в принципе, только подтверждают слова премьер-министра.

«У нас точно все начнется раньше, — заверила Ломидзе. — Фраза о том, что отпуск лучше провести в России, конечно, внушает опасения, что открытие границ, возможно, произойдет уже по истечении летнего сезона. Но пока я не стала бы делать таких прогнозов».

Поэтому остается надеяться на бóльшую открытость и готовность всего мира «перезапуститься» в туристическом плане после пандемии COVID-19, резюмировала исполнительный директор АТОР. В этом случае у россиян появится возможность отдохнуть, в том числе, и за границей.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, что «лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране». Заодно премьер призвал россиян не торопиться, имея в виду возможный отпуск в других странах, так как в кабмине считают, что на данный момент будет «целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж».

По мнению Мишустина, «за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену: необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию».