Дибров признался, что бросил пить и курить из-за слов Малышевой

Москва, 25 мая. Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров признался, что решил отказаться от вредных привычек после слов коллеги Елены Малышевой.

Дибров рассказал, что раньше злоупотреблял алкоголем и табаком, но в последнее время его здоровье ухудшилось. Шоумен перенес инсульт, после которого его отношение к здоровью изменилось. Кроме того, отказаться от вредных привычек Диброва заставили и слова Малышевой.

«Сказала, если хочешь на свадьбах у своих детей побывать, то больше не кури. И я послушал. Больше никогда курить не буду. Никаких наклеечек. Либо ты хочешь детей поставить на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг», — признался Дибров в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Напомним, Дибров попал в Боткинскую больницу 17 февраля, когда ему внезапно стало плохо в кинотеатре «Октябрь». Сначала врачи подозревали у ведущего эпилепсию, но позднее диагностировали микроинсульт. Сам Дибров по поводу перенесенного состояния отшутился, заявив, что причиной недомогания стала старость.

После перенесенного инсульта ведущий сильно похудел. Ранее он опубликовал фото из больницы, где сидит с электробанджо, а рядом с ним стоит Елена Малышева, которая приехала навестить коллегу.