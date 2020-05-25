МФЦ возобновили работу в Петербурге. ФАН-ТВ

С 25 мая в Петербурге после карантина возобновили работу многофункциональные центры. Горожане занимали места в живой очереди перед дверями МФЦ с половины девятого утра, соблюдая необходимую дистанцию в 1,5-2 метра.

«Я не успела подать заявление на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ждала пока откроют МФЦ. Мимо проходила сейчас — смотрю — очередь. Тоже постою», — поделилась посетительница Марта.

В здание МФЦ пускали по одному только по предварительной записи и только в масках и перчатках. Нескольких людей, у которых не было необходимого защитного комплекта, развернули на входе.

«Мы, видимо, забыли, про перчаточный режим в общественных местах и с собой не взяли», — признается Максим.

Кому-то удалось дозвониться и записаться на прием накануне, а другие жаловались на невозможность связаться с МФЦ: телефонная очередь достигала более сотни человек.

«Записались по общему телефону в субботу. Причем, когда дозванивалась, дозвонилась, практически, сразу. Я была 124-я в очереди, но я ждала на телефоне минут 15, и удалось записаться. На 9 утра я записалась сюда», — рассказывает Ирина.

Запись на прием стартовала еще 23 мая. Горожанам вновь будут доступны 144 услуги центра.