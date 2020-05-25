Роспотребнадзор объяснил, можно заразиться коронавирусом от насекомых

Москва, 25 мая. Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией от насекомого мала, говорится в ответе Роспотребнадзора в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Специалисты ведомства напомнили, что коронавирусная инфекция относится к респираторным вирусам и преимущественно передается воздушно-капельным путем.

«Маловероятно, что насекомые могут быть его переносчиками», — говорится в ответе на вопрос, могут ли насекомые передавать коронавирус и другие инфекции.

Эксперты также отметили, что для предотвращения дизентерии, брюшного тифа, холеры и других опасных заболеваний важно не допускать к еде мух и других насекомых. Также следует уделить особое внимание чистоте посуды и рук при готовке и употреблении пищи.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань был выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с COVID-19 пандемией.

По состоянию на 25 мая в мире выявлено почти 5,5 миллионов случаев коронавируса. Порядка 2,1 миллиона человек смогли победить пневмонию, вызванную новым типом вируса. Более 345 тысяч человек скончались.

В пятерку стран по числу выявленных случаев коронавируса вошли США, Бразилия, Россия, Испания и Великобритания, указал Infox.ru.