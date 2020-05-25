Правительство временно запретило ввозить топливо в Россию

Москва, 25 мая. Правительство России временно запретило ввоз топлива в РФ. Данная мера будет действовать до 1 октября этого года.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, запрет будет касаться бензина с октановыми числами 80, 92, 95 и 98, керосина, топлива для реактивных двигателей, летнего, зимнего, арктического, межсезонного и прочего дизельного топлива, газойли и топлива для судов с температурой вспышки в закрытом тигле не более 61 градуса.

Отметим, что запрет не будет распространяться на топливо, которое перевозят из одного субъекта России в другой с пересечением границы. Обратной силы у документа нет, поэтому на топливо, ввезенное в Россию до вступления в силу временного запрета, его действие распространяться не сможет.

Не распространится запрет и на топливо, которое хранится в технологических емкостях и необходимо для использования в поездке по территории РФ.

Срок действия данного постановления может быть изменен до 15 июня.

Напомним, информация о возможных планах кабмина ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов из-за границы, появилась в ряде СМИ еще 7 апреля. Сообщалось, что эта мера нужна, чтобы предотвратить ввоз в страну дешевого бензина. Дело в том, что на фоне резкого падения спроса на нефть европейские НПЗ были не в состоянии сбыть на рынке ЕС более дешевую продукцию, и в связи с этим могли предпринять попытки начать поставлять ее в Россию.