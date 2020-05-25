«Бедствующая» Валерия объяснила критикам, куда уходят их с Пригожиным деньги

Москва, 25 мая. Певица Валерия объяснила критикам, куда уходят деньги в ее знаменитой паре с продюсером Иосифом Пригожиным, и почему знаменитостям в условиях пандемии тоже приходится непросто.

Исполнительница напомнила хейтерам, что вместе с супругом они содержат штат из десятков сотрудников, которым нужно кормить свои семьи, и, несмотря на отсутствие концертов, они не отказываются от выплат работникам.

«На наших плечах десятки работников, которым нужно кормить свои семьи. Мы могли бы уволить их, как делает большинство, чтобы ничего не платить, но мы так не делаем», — цитирует звезду портал Bim.ru.

Таким образом Валерия вступилась за мужа, который подвергся критике, когда решил поддержать супруга Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзана).

Ранее Пригожин согласился с танцовщиком, что сегодня артистам, даже звездам первой величины, приходится непросто из-за отсутствия возможности заработка. Россияне оказались недовольны жалобами звезд шоу-бизнеса, которые, по их мнению, явно не являются бедными людьми.

К мнению граждан присоединился лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Сначала в своем Instagram-аккаунте он посвятил продюсеру, который пожаловался на «бедственное» положение артистов, стихотворение. Певец предложил «скинуться» Пригожину на еду, а сам изъявил готовность передать пачку сосисок.

Затем в шутку он поинтересовался у Пригожина, не начал ли продюсер бедствовать и варить кашу из ботвы, пишет портал «Утро.ру».

Композитор Юрий Лоза заметил, что в отличие от рядовых граждан у артистов должны остаться накопления, которые позволят им выживать.