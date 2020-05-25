Мезюхо уверен в эффективности штрафов для борьбы с фейками о коронавирусе

Москва, 25 мая. Российские суды рассмотрели дела о распространении фейков о коронавирусной инфекции и определили наказание. Политолог Иван Мезюхо объяснил, почему создатели фейков должны нести ответственность.

Ранее суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу Чувашии за распространение недостоверной информации, связанной с коронавирусом. Женщина распространяла фейковую информацию о том, что якобы в Чувашии нет лабораторий и специалистов по диагностированию новый случаев коронавируса.

Житель Сахалина получил штраф в 300 тысяч рублей за то, что опубликовал видео, в котором заявил, что пассажирам авиарейса Бангкок – Шанхай – Южно-Сахалинск выдали средства индивидуальной защиты лишь по прилете в Россию. В ходе проверки выяснилось, что информация не соответствует действительности.

Мезюхо считает, что политика штрафов в отношении создателей фейков оправдана. Наказание позволит снизить число фейков.

«Я уверен, что в конце концов число дезинформаций по COVID-19 уменьшится, и в этом смысле принятые законодательные изменения докажут свою эффективность и своевременность», — отметил политолог в комментарии Nation News.

Эксперт предположил, что ситуация с коронавирусом может быть использована недругами РФ для сеяния паники и распространения откровенной дезинформации. Мезюхо не исключил, что заказы на фейки приходят из-за рубежа. Он напомнил, что такие вбросы уже осуществлялись с территории других государств, в том числе и Украины.

«Соцсети – эта такая же публичная площадка, как и СМИ, и люди должны думать о том, что они пишут в постах и говорят в видеороликах. А если человек специально распространяет фейки, то он должен нести максимальное наказание по данной статье», — подчеркнул политолог.

Мезюхо подытожил, что в эпоху информатизации фейки должны оперативно опровергаться, а их распространители нести юридическую ответственность.