Осташко предложил создать «информационный СМЕРШ» для борьбы со спецслужбами США

Главный редактор Politrussia Руслан Осташко считает, что в России должен появиться «информационный СМЕРШ». СМЕРШ (сокращение от «смерть шпионам») — название нескольких контрразведческих организаций в СССР.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США через подконтрольные им российские СМИ, блогеров и оппозиционных политиков пытаются подорвать доверие россиян к президенту Владимиру Путину, политика которого позволила вывести страну на новый уровень.

«Наш президент Владимир Путин вывел Россию на новый уровень, когда с ней считаются, ее уважают. Если брать за точку отсчета 90-е годы, то совершенно очевидно, что во всех сферах жизни произошел значительный рост. Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество — это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать», — приводит пресс-служба слова Володина.

Спикер Госдумы утверждает, что ЦРУ и Госдеп поддерживают постоянный контакт с некоторыми российскими политиками, блогерами и журналистами. При этом Володин допустил, что «часть из них, возможно, даже не осознают, что они в этой конструкции пешки, которых используют для разрушения их же страны».

«Нам необходимо не только понимать это, но и противостоять вмешательству во внутренние дела нашей страны», — указал он.

С Володиным согласен главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он сообщил, что американские спецслужбы пытаются подорвать доверие россиян к президенту не только через собственные СМИ, но и активно используя подконтрольные им российские.

«Очень хочется верить, что наше государство начнет борьбу с работой иностранных спецслужб и подконтрольных им российскими СМИ, это вопрос государственной безопасности. На днях у меня был разговор со знакомым, который заявил, что свободы слова в России намного меньше, чем на Западе. Он говорил, что нет критики Путина, но достаточно открыть любую программу на федеральных телеканалах, на Первом канале, НТВ, «России-1», и там в ток-шоу всегда есть представители либеральный оппозиции, которые льют грязь на нашу страну, очень часто выходя за рамки уголовного кодекса. Есть даже целые телеканалы и СМИ, посвященные только этому — «Новая газета», частично «Коммерсант», телеканал «Дождь», «Эхо Москвы», — говорит эксперт.

В США, по словам собеседника ФАН, подобного не происходит. Там есть СМИ, принадлежащие демократами и республиканцам, которые по заказу поливают грязью политических оппонентов, но ни один телеканал или информационный интернет-ресурс не смешивает с грязью президента страны или само государство. В России в этом плане полная демократия.

«Когда мне задают вопрос — почему Соловьев и Киселев не ругают президента, я отвечаю: потому что они работают на государственных телеканалах, которым платит государство, и это некорректно с точки зрения трудовой практики. Если ты работаешь в Microsoft и публично критикуешь Билла Гейтса, то будь уверен — долго ты там работать не будешь, это просто корпоративная этика. Западные проекты, западные спецслужбы и силы пытаются негативно влиять на нашу страну для того, чтобы вернуть ее в состояние 90-х. Но в ту «свободу» мы наигрались — хватит, достаточно. Чтобы противостоять негативному влиянию Запада и их марионеток из антироссийских СМИ, нужно, наверное, создать такой «информационный СМЕРШ», который бы занимался зачисткой информационного пространства», — предположил Руслан Осташко.

Политический аналитик утверждает, что сейчас прекрасно видно, какие русскоязычные СМИ выполняют заказ Запада на создание негативного образа российской власти и особенно президента Путина. Федеральное агентство новостей на протяжении почти 5 месяцев составляет «Рейтинг антироссийских СМИ».

«Свобода слова нужна, она есть, но у нас также есть государственные интересы и есть понятие государственной безопасности. Когда материалы оппозиционных, антироссийских СМИ вызывают угрозу национальной безопасности, а в данном случае это еще и угроза революции, смены государственного строя, то, конечно, это все нужно максимально пресекать», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, среди антироссийских СМИ выделяется «Новая газета». Начиная с 90-х годов издание последовательно ведет антироссийскую политику, используя наиболее острые поводы, такие как взрывы в жилых домах в 1999 году, освобождение заложников в театре на Дубровке и действия российских силовиков в Беслане. Освещая трагические события, издание явно стремится очернить Россию и российские власти, а также оказывает информационную поддержку террористам.

Так, в марте этого года издание опубликовало статью, в которой назвало Российскую Федерацию «оккупантом в Сирии». При этом в материалах о САР «Новая газета» использует дезинформацию от медиаактивистов «умеренной оппозиции» и пропагандистские видео джихадистов, как в статье Елены Милашиной. Собеседник НГ из числа террористов запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 обещал корреспонденту Ольге Бобровой «устроить кладбище русским в Сирии».

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало расследование, в ходе которого выяснилось, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков поддерживал контакты с ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация). А совсем недавно «Новая» в очередной раз продемонстрировала истинное отношение к своей стране и соотечественникам.

1 Организация запрещена на территории РФ.