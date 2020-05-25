Прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже американца Уилана

Москва, 25 мая. Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима», — сказали в суде.

За процессом по делу Уилана внимательно наблюдают в США. На заседания неоднократно приезжал американский посол, но непосредственно в зал суда он не был допущен ни разу, поскольку дело ведется под грифом «совершенно секретно», рассмотрение проходит в закрытом от посторонних режиме.

Следствие официально не раскрывает фабулу дела: в пресс-релизе ФСБ сообщалось лишь, что гражданин США был задержан в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции, при нем была флешка со сведениями, представляющими государственную тайну.

Уилан своей вины не признавал, считая задержание «ошибкой следствия», напоминает «Царьград». По российским законам ему грозит от 10 до 20 лет колонии.