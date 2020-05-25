Ученые доказали эффективность простого способа предотвращения заражения COVID-19

Лондон, 25 мая. Британские ученые доказали эффективность простого способа — мытья рук — для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией, говорится в статье исследователей в журнале Wellcome Open Research.

В исследовании ученых из Университетского колледжа Лондона приняли участие 1633 человека, большинству из которых больше 16 лет.

Наличие коронавирусной инфекции определяли по мазкам из носовой полости. Добровольцы также рассказали, как часто они мыли руки в течение дня. Частота мытья определялась как низкая (пять раз и меньше), средняя ( от шести до 10 раз в день) и высокая (более 10 раз в день).

Как выяснилось, умеренная частота мытья рук снижала риск заражения коронавирусом на 36%. При этом повышенная частота не демонстрировала более существенного снижения риска по сравнению с предыдущей группой, указала «Газета Кемерова».

Также эксперты рассказали об использовании антисептиков для обеззараживания рук. По их мнению, таким средством лучше пользоваться не более двух раз в день, поскольку есть риск пересушить кожу, отметил Forpost.

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила практически весь мир.