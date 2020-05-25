Реакция общества и СМИ вынуждает Волкова оправдываться за «шутников» на 9 Мая

После открытого обращения Федерального агентства новостей глава штабов Алексея Навального Леонид Волков единственный попытался оправдаться за собственное высказывание о некоторых участниках акции «Бессмертный полк», а его непосредственный начальник все еще боится взять на себя ответственность за выходку сторонников.

СК РФ 14 мая текущего года возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Четверо подозреваемых, Даниил Симонов, Андрей Шабанов, Денис Воронцов и Вячеслав Круглов, по версии следствия, разместили на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов Гитлера, Гиммлера и Геббельса. Все четверо признали вину. Член ОП РФ Илья Ремесло установил, что все подозреваемые связаны со структурами Алексея Навального. Например, Круглов состоял в штабе оппозиционера в Ульяновске, а также был осужден за экстремизм.

«Это нормально»

В стриме от 17 мая Волков рассуждал о произошедшей кощунственной акции и пришел к выводу, что реакция молодых людей укладывается в рамки общепринятой морали.

«Так делать нехорошо, но это нормальная естественная реакция некоторых людей на мрачный официоз», — сказал он о поступке задержанных и назвал их «приколистами».

На столь некорректное высказывание обратили внимание журналисты Nation News, отметив, что из всей верхушки ФБК (признан иноагентом) высказаться о проступке молодых людей отважился только Волков. На его обратили внимание и в оппозиционной среде. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и телеведущая Ксения Собчак предположили, что, произнося такие слова, глава штабов Навального находился в состоянии помутненного сознания.

Федеральным агентством новостей было опубликовано открытое обращение, адресованное Навальному и Волкову. В тексте отмечалось, что оппозиция уже в течение нескольких лет пытается привить чувство стыда россиянам за празднование 9 Мая, называя саму акцию «Бессмертный полк» «мерзостью и позорищем».

«Я такого не говорил»

На стриме от 25 мая, прошедшем при участии главного редактора Znak Дмитрия Козелева, Волков попытался оправдаться за собственное заявление недельной давности. По новой версии, оппозиционер не называл подозреваемых в уголовном преступлении «приколистами».

«За мной бегали боты и говорили, что Волков назвал «просто приколистами и шутниками» тех, кто выложил портреты нацистов. Нет, я не называл их шутниками, я сказал, что делать так, безусловно, не стоило, и что эти люди неправы, и что загрузка таких фотографий — нехорошее дело», — объяснил Волков.

Однако глава штабов Навального слукавил, поскольку на 20-й минуте стрима от 17 мая называл «приколистами» четырех подозреваемых сторонников Навального.

«В этом году «Бессмертный полк» проводили онлайн. Я так понимаю, что кто-то стал прикалываться и загрузил фотографию Гитлера», — заявил Волков.

Неловкая борьба с официозом

Критика оппозиции в адрес 9 Мая, которую они называют «борьбой с официозом», стала своего рода традицией. Однако приобщаться к последней акции активистов оппозиционеры желанием не горят. Навальный понимает, что оправдание фриков за кощунственную выходку на ставшей всемирной акции для него большой риск, итогом которого станет потеря миллионов потенциальных избирателей.

Волков в этой ситуации представляется неким козлом отпущения, которому были спущены тезисы и теперь за них приходится оправдываться. Вряд ли случиться так, что оппозиция в какой-то момент перестанет очернять подвиг советских солдат в Великой Отечественной войне, как и наберется смелости взять ответственность за преступление четырех сторонников.