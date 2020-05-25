Лукашенко предупредил белорусов о второй волне эпидемии коронавируса

Минск, 25 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможной второй волне коронавируса и призвал чиновников не расслабляться, сообщает сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

Лукашенко провел совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. Глава Белоруссии отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, число тяжелых пациентов с коронавирусом снижается. При этом Лукашенко призвал «держать в голове» возможную вторую волну эпидемии.

«Мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому», — сказал президент республики.

Лукашенко добавил, что если ситуация с коронавирусом в Белоруссии будет дальше развиваться по нынешнему сценарию, то можно будет считать, что «мы справились с божьей помощью с этим заболеванием».

Напомним, что ранее в Белоруссии, несмотря на пандемию, состоялся парад Победы. Лукашенко призвал не осуждать государство за проведение торжества, заявив, что у республики «не было другого выбора». По данным на 25 мая, в Белоруссии выявлено более 36 тысяч случаев коронавируса.