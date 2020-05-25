Роспотребнадзор рассказал об успехах Ямала в борьбе с коронавирусом

Салехард, 25 мая. В Роспотребнадзоре объяснили, как медикам удалось снизить смертность пациентов с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

В регионе в три раза ниже смертность (0.9 случая на 100 тысяч населения), чем в других субъектах РФ. В ЯНАО развернуто почти 900 коек, которые оснащены 506 аппаратами подачи кислорода и 118 ИВЛ.

Ямал находится на первом месте по объемам исследования на коронавирус. Это помогло выявить 70% пациентов, у которых не было симптомов. Таким образом власти остановили темпы распространения вируса, передает телеканал «360».

Тесты на коронавирус в регионе делают 14 лабораторий, большая часть из которых работает в больницах. По последним данным, в регионе взяли почти 86 тысяч проб.

Ограничения, введенные властями, также сдерживают распространение COVID-19. Число пациентов коронавирусом достигло 2092 человека, 724 человека уже выздоровели, шесть скончались.

В РФ не исключили возможность второй волны коронавируса этой осенью. Ученые к этому времени уже планируют завершить клинические испытания вакцины. Поэтому режим самоизоляции может распространяться только на людей, которые входят в группу риска, считают эксперты.