Минздрав РФ полностью контролирует сроки выплаты медикам, борющимся с COVID-19

Москва, 25 мая. Министерство здравоохранения России полностью контролирует сроки выплат медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией, все укладывается в установленные сроки, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил о создании ресурса по персональным выплатам — органы исполнительной власти и медицинские организации подают список людей, получивших персонально выплаты.

Также, по словам Мурашко, создан ресурс по обращению граждан, и на него поступили заявки, которые персонально маршрутизируются в личные кабинеты высших должностных лиц субъектов России и рассматриваются медицинскими организациями.

«Министерство здравоохранения полностью контролирует и сроки и порядок рассмотрения, в том числе проводит анализ данных рассмотрений», — подчеркнул Мурашко.

По его словам, 55% обращений уже рассмотрены, остальные заявки находятся на рассмотрении в медицинских организациях.

Напомним, медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусом, положены выплаты. Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы.