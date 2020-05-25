Российские ученые нашли антитела к COVID-19. События дня. Фан-ТВ

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 946, до 353 427 заболевших, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Суточный рост составил 2,6%, как и днем ранее. Симптомов нет у 3 908 (43,7%) новых больных. Таким образом, десятый день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тысяч человек. Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 118 798, доля выписанных от общего числа заразившихся в стране составляет 33,6%.

Китай считает безосновательными заявления США о том, что КНР может попытаться выкрасть американскую вакцину от COVID-19. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил уверенность, что США первым удастся разработать вакцину от коронавируса, и он не исключил, что Китай может попытаться выкрасть препарат. Лицзянь, подчеркнул, что исследования и разработка вакцины от COVID-19 — это не гонка между США и Китаем, а гонка между человечеством и вирусом. Добавим, что у протестировавших на себе вакцину ученых российского центра им. Гамалеи нашли антитела. Ученые-разработчики центра сделали себе инъекции разрабатываемой вакцины. Испытания прошли успешно и не выявили побочных эффектов.

Мишустин провел оперативное совещание

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. В частности, он сообщил о внесении изменений в реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы. Именно она регламентирует порядок капитального строительства социально значимых объектов.

«Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощенной схеме, исключить длительные, иногда просто излишние согласования. Необходимые решения в текущем году будет принимать президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Это позволит сократить сроки строительства и быстрее вводить в эксплуатацию социальные объекты, которые особенно нужны людям», — заявил Мишустин.

Также утвержден документ, направленный на развитие и модернизацию таможенной службы. Заложенная в него стратегия рассчитана до 2030 года. Ее выполнение позволит перенастроить процесс таможенного администрирования, сделать его более прозрачным, упростить и ускорить прохождение процедур для добросовестного бизнеса.

«Автоматизация таможенных операций, использование интегрированных цифровых платформ, внедрение элементов искусственного интеллекта и систем управления рисками позволят создать в нашей стране высокотехнологичную таможенную систему. Это поможет сделать продукцию российских компаний более конкурентоспособной. Позволит бизнесу активнее расширять географию внешнеэкономических и инвестиционных связей», — отметил премьер-министр.

Мишустин поручил ведомствам представить план мероприятий по реализации стратегии в срок до конца сентября этого года.