Прохожий в Монако накормил Викторию Боню хлебом

Москва, 25 мая. Российская телеведущая, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня вернулась в Монако. Как рассказала в Instagram девушка, ее жизнь заиграла новыми красками.

По словам журналистов, она радуется хорошей погоде, записывает для социальной сети ролики по уходу за собой и уверенно скидывает килограммы, набранные за время самоизоляции.

«Ребята, у нас такая красота! Лето уже наступило. Хочется делиться атмосферой! Купила мороженое, а еще нас мужчина угостил свежим хлебом! Отломил половину багета и отдал от всего сердца. Короче, люди здесь добрые!» — рассказала Боня.

Как пишут средства массовой информации, учитывая развернутую Боней программу по сжиганию калорий, возникает вопрос, не перестаралась ли Виктория с диетой и спортом.

Напомним, Боня регулярно рассказывает своим фолловерам о здоровом образе жизни, а также регулярно рекламирует различные сыворотки для омоложения. Однако в режиме самоизоляции звезда набрала лишние килограммы. Она опубликовала снимок с жировыми отложениями на животе и шокировала фолловеров.

Сейчас Боня занялась бегом и организовала собственный онлайн-тренинг. Еще месяц назад бывшая участница «Дома-2» жаловалась, что не может набрать вес.

Одни поклонники посоветовали Боне кушать все что захочется и не смотреть на фитоняшек. А другие раскритиковали ее курсы, которые, судя по фигуре теледивы, являются совершенно бесполезными.