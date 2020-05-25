Мишустин посоветовал россиянам провести отпуск в своей стране

Москва, 25 мая. Отпуск лучше и безопаснее пока провести в России. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране. С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе, при благоприятной эпидемиологической обстановке, можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме», — отметил он.

Глава кабмина также попросил руководителей регионов четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона.

Ранее стало известно, что с 1 июня прием туристов возобновит Кубань, сообщает НСН. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что отдыхающих начнут встречать санатории, которые имеют медицинскую лицензию.

Он подчеркнул, что будут соблюдаться все противоэпидемические правила, утвержденные краевым Роспотребнадзором. Гостей будут дозированно — по санаторной путевке, чтобы не допустить нахождения в регионе так называемых «дикарей».

Туриндустрию в условиях пандемии уже перезапускает Турция, отмечает радио Sputnik. Страна планирует открыть курортный сезон одной из первых. Отели спешат получить «сертификат здоровья». До обслуживания туристов допустят только тех, кто выполнит 132 требования.