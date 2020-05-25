Минздрав РФ исключил передачу коронавируса от матери ребенку во время беременности

Москва, 25 мая. Более 2,5 тысячи беременных в России на данный момент имеют положительный тест на коронавирус, сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.

«В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтвержденный по всем тестам диагноз у 2035», — рассказала эксперт Минздрава РФ в эфире телеканала «Россия-1».

Адамян отметила, что в зоне риска находятся беременные женщины во втором и третьем триместрах, в это время организм нуждается в больших количествах кислорода из-за увеличения объема циркулирующей крови. Особой опасности подвержены беременные с экстрагенитальными заболеваниями, болезнями сердца, легких, инфекциями, злокачественными заболеваниями, нарушением гемостаза, объяснила врач.

Акушер добавила, что коронавирус не передается от инфицированной матери ребенку, однако заражение может произойти в случае контакте после рождения.

«Мать как бы охраняет своего ребенка, если у нее имеется даже положительный [статус] COVID-19, ребенок стерильный, он рождается здоровым. Если и наступает заболевание у новорожденных, то после того, как ребенок имеет контакт с матерью и окружающими», — объяснила Адамян.

По данным на 25 мая, в России зарегистрировано 353 427 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 8 946 за последние сутки. За весь период пандемии от инфекции скончались 3633 человека, выздоровели 118 798.