Сирийские наемники ПНС месяцами не получают денег, обещанных Турцией

Вашингтон, 25 мая. Сирийские наемники, поддерживающие боевиков в Ливии, не получают обещанных Турцией денег на протяжении нескольких месяцев. Об этом рассказала американская журналистка Линдси Снелл.

Как отмечает журналистка, наемникам месяцами не выплачивают суммы, о которых им говорили турецкие вербовщики. Так, джихадисты из группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» получают 1200 долларов каждые 1,5 месяца, а не каждый месяц. Линдси Снелл подчеркивает, что многие радикалы из группировок «Сирийской национальной армии» (СНА), активно привлекаемых для сражений в Ливии, не видят зарплаты месяцами. По ее словам, большинство из них не получают деньги на протяжении двух месяцев.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения об обмане турецких вербовщиков, любыми способами заманивающих сирийских радикалов в Ливию. Наемники верят обещаниям о высоких зарплатах, некоторые из них уверены, что будут сражаться против террористов в рядах Ливийской национальной армии, а некоторых угрозами заставляют участвовать в боях. Примечательно, что сирийские группировки СНА постепенно отказываются от предложений Анкары. Часть полевых командиров объявляет о выходе из группировок, лидеры других — не отдают бойцов для отправки в Ливию.