Диетолог Селезнева назвала эффективные продукты для похудения после самоизоляции

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Ксения Селезнева рассказала, что после самоизоляции вернуть себя в форму и восполнить витаминный баланс поможет употребление овощей, причем в неограниченном количестве.

Кандидат медицинских наук, глава направления диетологии Европейского медицинского центра в интервью Федеральному агентству новостей дала практические советы россиянам, как скинуть лишний вес, набранный во время вынужденной самоизоляции, и восполнить дефицит витаминов.

«На самом деле, неважно, рабочие ли это будни, отпуск или вот такой вынужденный режим самоизоляции, главное — никогда не надо бросаться в крайности, — заявила диетолог Селезнева. — Сначала позволяем себе есть все подряд, а потом резко ограничиваем свой рацион и голодаем».

За почти два месяца, в течение которых действовали ограничительные меры, многие набрали лишние килограммы — сказалась низкая подвижность и практически отсутствие прогулок на свежем воздухе. Поэтому чем раньше начать правильно питаться и активнее заниматься физкультурой, тем быстрее удастся вернуть себя в прежнюю форму, уверена собеседница ФАН.

«Если говорить о рационе, то, конечно, всегда хороши овощи. Потому что это клетчатка, которая способствует хорошей моторике желудочно-кишечного тракта, естественному очищению организма, выводу вредных веществ, в том числе, холестерина, — обратила внимание Ксения Селезнева. — Лидеры в плане ценности — зеленые листовые овощи, салатные листья. Еще — овощи оранжевого цвета, потому что в них много каротиноидов, антиоксидантов. Например, тыква и морковь. Хороши также бобовые. Чечевица, нут, маш и разные виды фасоли».

К тому же овощи — отличная питательная среда для полезных бактерий, живущих в кишечнике, пояснила врач-диетолог и посоветовала взрослым обязательно употреблять хотя бы по 400-500 граммов овощей в день.

«Важное преимущество этих продуктов в том, что в них при большом объеме содержится мало калорий, — отметила Селезнева. — Овощи — это то, что можно есть практически в неограниченных количествах. В первую очередь, — зеленые листовые овощи, салатные листья».

При этом кандидат медицинских наук рекомендовала не делать акцент только на каких-то конкретных группах продуктов, а расширять свой рацион.

«Чем он разнообразнее, тем лучше вы обеспечены витаминами и полезными микроэлементами, — подчеркнула собеседница ФАН. — Плюс такой рацион долго не наскучит, нежели, например, монодиета. Кроме овощей необходимо также употреблять, даже худеющим людям, сложные углеводы, которых многие боятся, и зря».

Речь идет о крупах или пасте из твердых сортов злаковых, привела примеры Селезнева. Сложные углеводы обеспечивают нас энергией. При этом желательно есть их все же не в вечернее время, чтобы не навредить фигуре.

«Кроме того, в рационе должен быть полноценный белок, — сказала руководитель направления диетологии ЕМЦ. — В зависимости от переносимости, это могут быть и рыба, и птица, и один-два раза в неделю красное мясо — говядина».

Еще обязательно нужно употреблять растительные масла — хорошего качества, первого холодного отжима, настаивает Селезнева. Причем куда лучше, если будет несколько видов масел, например оливковое, льняное и тыквенное.

«И не будем забывать о фруктах и ягодах, тем более, что сейчас начинается их сезон, — напомнила гастроэнтеролог. — Всем нам станет уже полегче — плоды окажутся не такими безвкусными, как в зимнее время. В общем, в питании должно быть разнообразие».

Ранее другой известный российский диетолог — Марина Макиша — назвала продукты, которые в период самоизоляции укрепляют иммунитет не хуже имбиря и лимона.