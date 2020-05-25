Поправки в Конституцию ускорят экономику и повысят уровень жизни россиян

Поправки в Конституцию РФ отражают интересы общества и требования времени; при этом действующая редакция содержит элементы внешнего управления, что негативно сказывается на жизни россиян. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказали член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов и депутат Государственной думы Евгений Федоров.

Поправки в Конституцию РФ будут вынесены на общероссийское голосование, принять участие в котором сможет каждый. Обновленная конституция вступит в силу только в том случае, если за такое решение выскажутся более половины участников голосования. Среди основных предложений: защита детей как приоритет государственной политики, сохранение социальных гарантий (при любом курсе доллара или стоимости нефти пенсии будут индексироваться, а зарплата — выплачиваться), невозможность отчуждения территорий России, доступность медицинской помощи, стремление к научному прогрессу и многое другое. С полным списком поправок можно ознакомиться на сайте Госдумы.

Полномочия парламента

Как отметил Олег Морозов, большая часть поправок возникла в ходе заседаний рабочей группы, состоящей из представителей гражданского общества и различных его структур.

«Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания говорил о необходимости сбалансировать взаимоотношения институтов власти: президентской и законодательной. При сохранении президентского характера нашей республики часть полномочий нужно перераспределить в пользу парламентских институтов — Государственной думы и Совета Федерации. Это поправка отражает и настрой общества. Уже давно были разговоры о повышении роли парламента в жизни страны», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор обратил внимание на другую поправку: национализация элит. Чиновники высшего уровня через конституцию будут лишены права иметь денежные активы за рубежом, гражданство другой страны и многое другое. Кроме того, политик напомнил и про еще одну важную поправку: приоритет национального права над международным.

«Такая поправка соответствует требованиям сегодняшней жизни. Наше международное обязательство нужно рассматривать через призму конституции. Если международное обязательство противоречит конституции, то мы его не признаем», — добавил Олег Морозов.

Сенатор заметил, что в ходе рабочей группы появились поправки о незыблемости территориальной целостности, о наследии предков в виде веры в Бога и так далее. По его словам, президентская инициатива получила достаточно четкую реакцию со стороны гражданского общества. Они существенно расширили предложения президента и дополнили их очень большим числом новых изменений.

«Реакция общества на предложение президента была вполне адекватна. Конституция оставалась незыблемой в течение 27 лет. Поправки в Конституцию РФ отражают интересы общества и требования времени», — заключил Олег Морозов.

Влияние Запада

По словам Евгения Федорова, конституция 1993 года содержит элементы внешнего управления. Она не верховенствует в российском правовом поле, предусматривает влияние международных органов и олигархических кланов.

«Поэтому тот формат реальности, в котором мы находимся, вся архитектура существования наших законов выстроены под фактор внешнего управления и, соответственно, низкого качества нашей жизни. Не забывайте, что главный лозунг в Великую Отечественную войну — «За свободу и независимость Отечества». Это высшая ценность, которая обеспечивает нормальную жизнь. Этой ценности у нас нет. Владимир Путин, который получил миллионы обращений граждан, прямо объяснил россиянам 15 января о движении в сторону восстановления суверенитета путем конституционной реформы. Он впервые попросил граждан поменять свое решение 93 года в части конституции с точки зрения фактора внешнего управления» — пояснил Евгений Федоров.

Политик уверен, если россияне поддержат поправки в конституцию, то в России начнется большой процесс восстановления суверенитета. Будут отменяться механизмы олигархических кланов — деофшоризация (система законодательных инициатив, направленных против сокрытия доходов, находящимся в офшорах), будет запущен процесс восстановления национальной правовой, финансовой и экономической сферы.

«Правильно недавно сказал [первый заместитель председателя правительства РФ Андрей] Белоусов, нельзя взять рубль и печатать его как американский доллар, потому что он не носит характер международной валюты. Изменение его характера означает резкий экономический рост. Страна начинает многократно ускоряться с точки зрения социальных возможностей, экономики, промышленности и так далее. Речь идет о смене архитектуры государственного строительства образца расстрела парламента 93 года», — заключил Евгений Федоров.

Изначально голосование по поправкам в конституцию должно было пройти 22 апреля, но на фоне пандемии было принято решение перенести его. Дата не определена. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.