Власти Липецкой области объяснили, что обсуждали на записи с совещания по COVID-19

Липецк, 25 мая. Аудиозапись совещания оперативного штаба Липецкой области о COVID-19 содержала обсуждение ошибки в отчетах о числе проведенных тестов на коронавирус, а не числа заразившихся им людей, заявили в сегодня в пресс-службе правительства региона.

Разъяснение появилось в официальном Telegram-канале администрации. В нем уточняется, что в разговоре на записи шла речь не о количестве заболевших, а о количестве тестов на коронавирус, проводимых в регионе. Данные о тестах передаются в Информационный центр по коронавирусу (ИЦК). На заседании штаба обсуждалось, что в статистике ИЦК указывается меньшее количество тестов, чем на самом деле проводится в области.

«Речь шла о данных одной лаборатории», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Там же добавили, что вся точная информация о количестве заразившихся коронавирусной инфекцией есть в оперативном штабе области и местном управлении Роспотребнадзора.

Отметим, что в этом регионе уже были допускались ошибки в статистике по COVID-19. Так, 28 апреля в данные по умершим ошибочно были записаны два человека. Тогда этот вопрос был оперативно решен и ошибка исправлена, отмечает ТАСС.

Напомним, на аудиозаписи, которая ранее появилась в нескольких Telegram-каналах, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует правильно заполнять отчетность, поступающую в ИЦК.

«Что, сложно поменять данные, которые соответствуют факту?» — спрашивает он.

На сегодняшний день тесты на коронавирусную инфекцию в регионе проводит Центр гигиены и эпидемиологии, четыре лаборатории на базе государственных медучреждений, а также две коммерческие лаборатории.