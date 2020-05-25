 Собчак ответила на жесткую критику своего нового YouTube-шоу

Москва, 25 мая. Телеведущая Ксения Собчак ответила на критику своего нового YouTube-шоу. Очередной выпуск «Осторожно, к барьеру, Собчак!» с продюсером Яной Рудковской и блогером Ариной Холиной собрал один миллион просмотров и занял четвертое место в трендах.

По словам Собчак, это говорит об огромном успехе у аудитории. Как пишет издание «НьюИнформ», светская львица шоу «Осторожно, к барьеру, Собчак!» на видеохостинге YouTube. На нее сразу обрушился шквал критики. По мнению россиян, шоу является провальным и бессмысленным. Новое шоу было посвящено теме гламура. Секундантами программы выступили Сергей Филин, Алена Жигалова, Слава КПСС и Иосиф Пригожин.

По мнению пользователей, несмотря на старания Собчак, выпуск оказался вялым. По их мнению, тема сформулирована нечетко, оппоненты не понимали, о чем именно им нужно спросить, а гости — не подготовились к выпуску.

В Сети добавили, что их доказательства были слабыми, а выступления — неинтересными.

Собчак не согласилась с критикой в адрес программы.

«Это не был запуск программы. Это был специальный выпуск. За пару дней он собрал один миллион просмотров и занял четвертное место в трендах — это огромный успех у аудитории. Я не понимаю, о чем еще тут говорить», — прокомментировала она.

Напомним, ранее очередное YouTube-шоу Собчак набрало около шести тысяч «лайков» и восьми тысяч «дизлайков».

Как считают эксперты, для Собчак это можно считать очевидным провалом, так как «сомнительные программы» с не самыми популярными героями всегда воспринимались ее аудиторией на «ура».

Ранее эфиры Собчак набирали по одному миллиону просмотров за день, сейчас количество просмотров колеблется между 300 и 400 тысяч.