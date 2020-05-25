Коронавирус обнаружили у актрисы Дарьи Мороз

Москва, 25 мая. Российская актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Бывшая супруга [режиссера] Константина Богомолова сдала тест на COVID-19, 22 мая пришел результат. Из заголовка этой новости вы уже поняли, что он оказался положительным», — говорится в сообщении.

Сама Мороз эту информацию пока не прокомментировала.

Актриса известна по главной роли в сериале «Содержанки», а также по работе в «Холостяках» и «Доме с лилиями».

Кроме того, Мороз участвовала в телевизионном шоу «Танцы со звездами», финал которого состоялся недавно. Она не выступала на заключительном этапе проекта по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружен у другой участницы шоу, актрисы Алены Бабенко, сообщает портал «Утро.ру». Накануне артистка призналась, что попала в больницу с коронавирусом и долгое время это скрывала.

Почти три недели назад инфекцию выявили у еще одной героини телепроекта — ведущей «Орла и Решки» Марии Иваковой. Она рассказала, что у ее партнера по «Танцам» Евгения Папунаишвили тест на коронавирус оказался отрицательным. Тем не менее подписчики телезвезды возмутились, почему в период пандемии продолжаются съемки шоу.

Коронавирус затронул многих звезд отечественного шоу-бизнеса. В частности, им переболели известные певцы Лев Лещенко и Стас Михайлов, а также актриса Мария Горбань. Если мужчины справились с инфекцией достаточно давно, но Горбань — лишь в мае.

Она призналась, что COVID-19 перенесла вся ее семья. Артистка решила никому не сообщать о диагнозе сразу после его выявления, но все же решила рассказать о нем, когда опасность миновала.