Эксперты обсудили, как должны измениться условия выхода на пенсию в России

В 2020 году пенсионный возраст для россиян вновь повысится. Переходный период пенсионной реформы предполагает поэтапный подъем возрастного ценза для ухода граждан на заслуженный отдых.

Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в реализацию этого проекта. В Минэкономразвития предложили смягчить условия выхода на пенсию для россиян, которые потеряли работу. Речь идет о гражданах предпенсионного возраста.

Глава правительства Михаил Мишустин уже поручил Минтруду и Минфину проработать вариант досрочного выхода на пенсию. Как это решение отразится на рынке труда? Поможет ли такой шаг поддержать занятость? На эти и другие вопросы эксперты ответили в ходе онлайн-конференции под названием «Как изменятся условия выхода на пенсию?». Мероприятие прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил прямую трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило обзор.

Пенсионная реформа не выдержала критики

В роли первого гостя онлайн-эфира выступила руководитель фракции Партии роста в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Ведущие мероприятия, генеральный директор ФАН Евгений Зубарев и журналист Артемий Галицын, поинтересовались мнением Дмитриевой о планах правительства ввести досрочный выход на пенсию.

«Эта мера поможет разгрузке рынка труда и освободит работодателя от определенных обязательств. Такое решение практикуется довольно часто, а тем более сейчас — когда карантинный кризис ударил по работникам, а именно по людям старших возрастов», — заявила она.

В российских условиях лучше всего вернуться к прежнему пенсионному возрасту, считает экономист. Она убеждена, что в 2020 году государству необходимо обеспечить выход на пенсию мужчинам в возрасте 60 лет, а женщинам — в 55 лет.

«Цена возврата к старому пенсионному возрасту в 2020 году — около 200 млрд рублей, в 2021-м – 272 млрд рублей. Это дополнительные траты, но и досрочный выход на пенсию потребует финансирования», — пояснила политик.

Она оценила промежуточные итоги пенсионной реформы. Аргумент повышения пенсионного возраста из-за того, что люди хотят работать, по ее мнению, «не выдержал критики».

«А оказалось, что рынок труда к этому не готов и не может обеспечить занятостью людей старших возрастов. Первые проблемы, которые возникли с карантинным кризисом, показали, что это было сделано неправильно. Для нашего рынка труда такое решение оказалось вредным, — сказала она. – Если у человека нет рабочего места или он не может работать по физиологическим особенностям, то он выходит на пенсию. От увольнения работника ничего не защитит».

Евгений Зубарев и Артемий Галицын обратили внимание гостя на тот факт, что повышение пенсионного возраста происходит не только в России, но и в странах Европы. Дмитриева ответила, что в странах Европы есть и обратные тенденции.

«В некоторых странах такие решения признали ошибкой. До сих пор продолжаются дискуссии. Так, во Франции и Греции повышение пенсионного возраста не дало эффекта и дестабилизировало ситуацию на рынке труда», — указала экономист.

Пенсионный возраст зависит от ожидаемой продолжительности жизни. По словам Дмитриевой, в России этот показатель вырос по отношению к его падению в середине 90-х годов.

«В конце 50–60-х годов пенсионная система была установлена. До этого большая часть населения пенсию не получала. Вот тогда ожидаемая продолжительность жизни была 69 лет, теперь она стала 74 года. Таким образом, произошел прирост — пять лет за 60 лет. А во всем мире за это время в среднем продолжительность жизни выросла на 20 с лишним лет», — объяснила политик.



«Вертолетная раздача» денег

Недавно некоторые блогеры, называющие себя политиками, предложили реализовать другой формат поддержки населения — раздать всем 20 тысяч рублей. Модераторы попросили Дмитриеву оценить такой вариант решения.

«Это «вертолетная раздача» денег. Если они предлагают эту поддержку по 10 тысяч или 20 тысяч в дополнение к тем мерам, что уже приняты правительством, — то на это денег уже нет. А если вместо — то это цинизм. По итогу получится, что будет недоплата пенсий, зарплат врачам и учителям, а также будут сокращены пособия», — выразила мнение экономист.

Дмитриева уточнила, что просто произойдет «запуск печатного станка».

«Вроде можно запустить его на любую сумму, ведь печать денег — дело нехитрое», — иронизировала политик.

Она считает, что Россия может себе позволить провести эмиссию рубля. По ее словам, таким способом лучше покрывать дефицит бюджета, чем лезть в долговую петлю.

«Ее предел будет в размере 30–35% от расходов бюджета — 8 трлн рублей. В любом случае эмиссия — вынужденный случай, потому что другого пути в ситуации нет, а все остальное — более болезненнее, — объяснила Оксана Генриховна. — Есть вариант сокращения всех расходов, но это не выход из кризиса. Второй вариант — долговая петля, третий – эмиссия, и он лучше», — добавила экономист.



Оставить пенсионную систему в покое

К беседе с ведущими подключился Валерий Рязанский — первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Он поделился своим мнением по смягчению условий досрочного выхода на пенсию.

«Относимся к проблеме с пониманием, так как сейчас загрузка рынка труда будет непростой. Малый бизнес сейчас будет выходить на режим занятости, поэтому некоторые решения будут жесткими по отношению к сотрудникам. В первую очередь могут коснуться людей предпенсионного возраста. Над формой того, как смягчить ситуацию на рынке труда, нужно будет поработать», — рассказал Рязанский.

В текущих условиях пенсионную систему надо «оставить в покое», потому что она стабильно работает, считает сенатор. По его мнению, это один из институтов, который сейчас не вызывает особой тревоги, особенно у пенсионеров.

«Искать ответы надо в накопительных компонентах. Надо сейчас не трогать то, что хорошо работает», — сказал член Совфеда.

На фоне пандемии меры поддержки особенно важны для бизнеса, считает он.

«Помощь бизнесу — это основа благополучия сейчас. Если будем поддерживать уровень жизни и не позаботимся о предприятиях, то мы долго не продержимся. Необходимо как можно скорее вывести их из режима простоя, вернуть занятость, тогда у людей появится стимул. Так или иначе человек всегда живет трудом», — заключил политик.



«Серые» зарплаты

Рязанский во время онлайн-эфира выступил против введения уголовной ответственности для тех работодателей, кто выплачивает «серые» зарплаты сотрудникам.

«Мне кажется, что тема повышенной прозрачности зарплат должна быть рассчитана на мотивацию. Необходимо, чтобы самозанятые сами выходили из тени и обеспечивали свою старость», — подчеркнул он.

Частные пенсионные фонды

О состоянии негосударственного пенсионного страхования рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов.

«Негосударственные пенсионные фонды имеют 36 млн клиентов. Развиваться сейчас бизнес не может по определению, потому что обязательные пенсионные накопления уже пять лет как исключены. А что касается добровольных взносов, то мы ведем диалог с Банком РФ, чтобы создать условия и дать налоговые льготы клиентам фонда. Но сейчас стимулов таких нет. Что касается того, как чувствуют себя с точки зрения кризиса, — у нас нет опасений, что они «поплывут», — сообщил Угрюмов.

Президент НАПФ рассказал, кто в настоящее время пользуется услугами частных пенсионных фондов. Как он подчеркнул, около 6 млн человек вложили свои деньги, а 1,5 млн — уже получают негосударственную пенсию в дополнение.

«Не скрою, что абсолютное большинство клиентов таких фондов — работники финансово устойчивых предприятий. Понимаете, если у человека нет денег на еду, о каких негосударственных пенсионных фондах может идти речь? Доход на семью должен быть не менее 70 тысяч, тогда 10% можно было бы откладывать. База для развития добровольного обеспечения узкая», — заявил Угрюмов.

Что касается возраста получения пенсии из частного фонда, то мужчины имеют на нее право в 60 лет, женщины — в 55 лет.

«Нам удалось убедить закон, что люди, добровольно вносящие деньги, не должны попадать под увеличение времени выхода на пенсию. А инициатива государства — очевидна, потому что в условиях кризиса может случиться серьезная проблема на рынке труда, когда молодые люди не смогут найти работу из-за того, что все будет занято людьми пенсионного и предпенсионного возраста. Об этой проблеме говорили, еще когда собирались поднимать возраст выхода на пенсию», — сказал он.



Молодежь и пожилые в разных нишах

Досрочный выход на пенсию достаточно распространенная реакция на кризис со спадом занятости. Об этом во время онлайн-эфира рассказала ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

«Мы не уникальны, так как в 60–70-х годах многие страны делали так же. Такой подход основывается на мысли, что если сейчас людям разрешить выходить на пенсию досрочно, то освободятся рабочие места», — сказала Синявская.

В наше время такой вариант не решит проблему, потому что молодые люди и пожилые занимают разные ниши на рынке труда.

«В этом плане многое связано с уровнем оплаты труда. Так, пожилые часто работают там, где оплата ниже и нет конкуренции. А молодые, наоборот, — в сегменте высоко оплачиваемой сферы услуг. А пожилые чаще заняты в традиционных сегментах промышленности», — объяснила она.

У досрочного выхода на пенсию нет пользы, с точки зрения стратегии развития. Как подчеркнула эксперт, нельзя понизить пенсионный возраст только на время кризиса.

«Лучше не использовать пенсионную систему для решения задач по борьбе с кризисом. Лучше выплачивать больше пособий и субсидировать зарплату. В РФ государство сначала пошло по пути поддержки безработных, а потом решило субсидировать занятых», — отметила гость мероприятия.

В любом случае кризис — это временное явление, объяснила Синявская. После него страна останется с теми же вызовами, что были и до него. Это значит, что факторы, которые были в основе повышения пенсионного возраста, никуда не делись.

Экономика нуждается в спросе

Экономист и аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев заявил, что экономическое влияние пандемии на экономику России будет тяжелым.

«Влияние на рынок труда сейчас трудно оценить — компании еще на карантине. Пока не знаем точно, сколько людей потеряли работу, сколько компаний сократили штат и теперь не могут претендовать на льготы. Еще непонятно, как будет восстанавливаться рынок нефти», — сказал Коренев.

В России власти выступают против раздачи «вертолетных денег», говорит эксперт. Тем не менее были введены фискальные льготы и послабления по оплате услуг ЖКХ.

«У нас колоссальные объемы бюджета и золотовалютные резервы большие. Но мы тратим аккуратно, опасаясь, что кризис затянется. Сейчас многие страны предпочитают бросить все силы, чтобы все не рухнуло. А мы стараемся поддерживать все на минимально необходимом уровне. А надо помнить, что экономика зиждется на спросе», — добавил аналитик.

Напомним, граждане, потерявшие работу с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице, которые равны минимальному размеру оплаты труда — 12 130 рублям. Кроме того, лишившиеся работы в период пандемии коронавируса граждане имеют право на дополнительные детские пособия — по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

По прогнозам экспертов, в России количество безработных может приблизиться к 2,5 млн человек. По итогам прошлого и на начало текущего года зарегистрированная безработица в России оставалась в пределах 700–800 тыс. человек.